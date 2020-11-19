Новый способ вызова скорой помощи предложили в России

Дети упали в обморок

В России хотят изменить систему вызова скорой помощи. Если идея будет реализована, то для вызова экстренной медицинской помощи не нужно будет звонить по телефону. Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил дать россиянам возможность вызывать скорую по СМС. Он направил обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Он сослался на призыв премьер-министра Михаила Мишустина сократить время ответа диспетчеров скорой помощи и ожидания выезда бригад. По мнению общественника, решить актуальную для многих регионов проблему можно путем создания системы вызова скорой помощи по СМС. Такой способ не требует времени на дозвон, оператор будет иметь возможность обработать информацию и при необходимости перезвонить, сообщает RT.