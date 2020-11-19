Ледяной дождь и снег обрушились на Владивосток. Смотрите фото и видео

Многие не могут выехать в город, так как дорогу преграждают поваленные деревья и оборванные провода, провисшие под тяжестью льда.

Погода попала на фото и видео

Во Владивостоке с ночи 18 ноября лил ледяной дождь, перешедший в снегопад. Утром в четверг, 19 ноября, в столице Приморья в нескольких районах отключилось электричество из-за обледенения сетей и упавших деревьев. Жители рассказывают и об отключениях воды. Кроме того, пострадали машины от сломавшихся под тяжестью льда ветвей.

Жители пригорода Владивостока также сообщают об отключениях электричества. Многие не могут выехать в город, так как дорогу преграждают поваленные деревья и оборванные провода, провисшие под тяжестью льда.

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В городе работает 151 единица снегоуборочной и вспомогательной техники. Это трактора-щетки, пескоразбрызгиватели, машины для распределения жидких химреагентов, погрузчики, грейдеры, снегоочистители, снегопогрузчики, малая снегоуборочная техника для уборки тротуаров.

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Источник: amur.life