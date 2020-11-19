19.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Ледяной дождь и снег обрушились на Владивосток. Смотрите фото и видео

10:39 19.11.2020 Фото: Vl.ru
0

Многие не могут выехать в город, так как дорогу преграждают поваленные деревья и оборванные провода, провисшие под тяжестью льда.

% name% title
Погода попала на фото и видео

Во Владивостоке с ночи 18 ноября лил ледяной дождь, перешедший в снегопад. Утром в четверг, 19 ноября, в столице Приморья в нескольких районах отключилось электричество из-за обледенения сетей и упавших деревьев. Жители рассказывают и об отключениях воды. Кроме того, пострадали машины от сломавшихся под тяжестью льда ветвей.

Жители пригорода Владивостока также сообщают об отключениях электричества. Многие не могут выехать в город, так как дорогу преграждают поваленные деревья и оборванные провода, провисшие под тяжестью льда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ИА PrimaMedia (@primamedia)


В городе работает 151 единица снегоуборочной и вспомогательной техники. Это трактора-щетки, пескоразбрызгиватели, машины для распределения жидких химреагентов, погрузчики, грейдеры, снегоочистители, снегопогрузчики, малая снегоуборочная техника для уборки тротуаров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LIFE.ru (@lifenews_ru)

% name% title
% name% title
% name% title
% name% title

Источник: amur.life

гололед дождь снег
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жесть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Доказать плохое качество услуг ЖКХ без суда разрешат в России
11:00 19-11-2020
Доказать плохое качество услуг ЖКХ без суда разрешат в России
Новые выплаты в ноябре 2020 получат некоторые врачи по приказу правительства. Постановление
10:53 19-11-2020
Новые выплаты в ноябре 2020 получат некоторые врачи по приказу правительства. Постановление
Розыск: Угнал Kia Rio у водителя такси неизвестный в Новосибирске. Угрожал газовым пистолетом
10:47 19-11-2020
Розыск: Угнал Kia Rio у водителя такси неизвестный в Новосибирске. Угрожал газовым пистолетом
БердскВ наушниках на диване обнаружили 9-летнего ребенка спасатели в Бердске
10:46 19-11-2020
В наушниках на диване обнаружили 9-летнего ребенка спасатели в Бердске
Мертвым нашли пропавшего молодого врача-педиатра
10:45 19-11-2020
Мертвым нашли пропавшего молодого врача-педиатра
Вырубили лес на 4 млрд рублей чиновники Минобороны и продали в Китай
10:45 19-11-2020
Вырубили лес на 4 млрд рублей чиновники Минобороны и продали в Китай
Ледяной дождь и снег обрушились на Владивосток. Смотрите фото и видео
10:39 19-11-2020
Ледяной дождь и снег обрушились на Владивосток. Смотрите фото и видео
Квашеная капуста при COVID-19: Сколько нужно съесть для защиты
10:39 19-11-2020
Квашеная капуста при COVID-19: Сколько нужно съесть для защиты
Извинился за «позорный» матч с Сербией капитан сборной России по футболу Георгий Джикия
10:30 19-11-2020
Извинился за «позорный» матч с Сербией капитан сборной России по футболу Георгий Джикия
Важный православный праздник Михайлов день: что можно и нельзя делать 21 ноября 2020 года
10:21 19-11-2020
Важный православный праздник Михайлов день: что можно и нельзя делать 21 ноября 2020 года