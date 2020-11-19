Обжаловал арест мэр Томска Кляйн

Он подал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Иван Кляйн дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны

Сторона защиты просит суд избрать Ивану Кляйну меру пресечения без лишения свободы.

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого по делу о превышении полномочий, обжаловали его арест. Об этом сообщила ТАСС представитель адвокатского бюро, защищающего градоначальника.

"Подали апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

Как сообщается в тексте жалобы, который разместили в своем Telegram-канале адвокаты, сторона защиты просит суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В документе сообщается, что преступление, в котором обвиняется Кляйн, произошло, по данным следствия, в 2016 году, и за это время он мог уничтожить улики по делу, однако не сделал этого. На момент избрания меры пресечения обыски и изъятия документов, представляющие интерес для следствия, уже были произведены. Кроме того, следствие не доказало, что градоначальник может и намерен покинуть пределы РФ при избрании ему иной меры пресечения.

"Кляйн И. Г. проживает в Томске, у него есть семья, дети. К уголовной ответственности никогда не привлекался, характеризуется исключительно положительно, имеет прочные социальные связи. При этом состояние его здоровья требует постоянного контроля профильными специалистами и в целом не позволяет ему находится под стражей ", - отмечается в сообщении. Уточняется, что мэр страдает от тяжелых заболеваний, в частности, гипертонии, ишемии и атеросклероза.

Кляйна задержали утром 13 ноября сотрудники СК РФ по Томской области и регионального УФСБ. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Виновным он себя не признал. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал Кляйна на два месяца.

По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО "Томское пиво". Позже были изменены генеральный план и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился в мэрию с заявлением об изменении статуса земли около завода под строительство жилых домов.

Источник: ТАСС