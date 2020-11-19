Мертвым нашли пропавшего молодого врача-педиатра

Накануне подруга молодого человека опубликовала пост о его исчезновении в соцсетях. Сегодня стало известно о результатах поисков.

Пропавшего омского врача нашли мертвым

Накануне в соцсетях появилось сообщение об исчезновении 23-летнего педиатра из Муромцево. Как сообщили близкие пропавшего, 17 ноября около 9 утра в телефонном разговоре с матерью сельчанин сказал, что собирается на работу. Впоследствии родителям молодого человека позвонили из медучреждения и сказали, что на работу он не явился.

«У него сильный стресс и депрессия. Родители пришли к нему домой, дверь в квартиру открыта. На столе лежал листок бумаги, пустой», — написала подруга педиатра, попросив помочь с поисками.

Около получаса назад девушка опубликовала на своей странице пост: «Вадим мертв, спасибо всем за помощь».

В группе отряда «ЛизаАлерт», который помогал с поисками молодого человека, пост о поисках пока имеет статус: «Стоп, проверка информации». Город55 обратился за комментарием в пресс-службу омской полиции.

Источник: gorod55.ru