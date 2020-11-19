Чем чрезвычайно опасно кератиновое выпрямление волос

Американские профессиональные парикмахеры и стилисты заметили, что их клиентки, которые довольно часто прибегают к кератину, чтобы добиться послушных и блестящих волос, стали часто жаловаться на проблемы со здоровьем.

Формальдегид относится к одним из самых вредоносных для организма веществ

Выпрямляете волосы при помощи кератина?

Медики рассказали, почему эта процедура вредит не только волосам, но и может спровоцировать смертельно опасные заболевания.

В стремлении быть всегда красивыми женщины прибегают к разнообразным процедурам, которые не всегда безопасны для жизни.

Недавно группа ученых пришла к выводу, что использование средств для выпрямления волос на основе кератина не только в будущем может испортить шевелюру, но и привести к онкологии. Американские профессиональные парикмахеры и стилисты заметили, что их клиентки, которые довольно часто прибегают к кератину, чтобы добиться послушных и блестящих волос, стали часто жаловаться на проблемы со здоровьем.

Одни сообщали, что у них начались носовые кровотечения, другие говорили, что нередко им трудно дышать, а у кого-то возникает раздражение глаз. Ученые решили проверить, может ли на самом деле частое применение кератиновых бальзамов влиять на здоровье человека.

Для этой цели они выбрали более 100 различных средств, которые предназначены для выпрямления вьющихся и кудрявых волос. Проанализировав состав каждого из средств специалисты определи, что лишь в 3-х товарах не было превышено содержание формальдегида. В остальных же образцах содержание опасного для жизни компонента было в разы выше нормы.

Эксперты отмечают, что формальдегид относится к одним из самых вредоносных для организма веществ. Он способен провоцировать различные виды рака, по этой причине его нельзя добавлять ни в одно из косметических средств, которое женщины могут наносить на кожу.

Тем не менее, представительницы прекрасного пола игнорируют этот факт. И даже зная о риске столкнуться с раком кожи, не торопятся отказываться от выпрямления. Однако медики призывают не жертвовать здоровьем ради внешней красоты, и лучше отдавать предпочтение более щадящим средствам.

Источник: medicinform