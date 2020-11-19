Жилье и зарплату в 30 000 рублей будущим полицейским обещает ОМВД в Бердске

Поступление на службу в органы внутренних дел РФ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 30.11.2011 №342-ФЗ.

Преступника ищут

Приглашаем на службу в органы внутренних дел

Список вакансий

в Отделе МВД России по городу Бердску на 17.11.2020 года

232-41-37

Должности, замещаемые сотрудниками ОВД.

Средний и старший начальствующий состав:

инспектор – руководитель ГДиР

оперативный дежурный дежурной части

оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска

оперативный дежурный дежурной части

Рядовой и младший начальствующий состав:

полицейский (водитель) группы обслуживания дежурной части

полицейский (водитель) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (кат. D водительского удостоверения)

полицейский (водитель) мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

полицейский (кинолог) взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

командир отделения взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции

полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:

дезинфектор изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

С 1 сентября 2020 года денежное довольствие стажеров по должностям в подразделении патрульно–постовой службы полиции составит 26 000 рублей, в подразделении участковых уполномоченных полиции – 30 000 рублей.

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Поступление на службу в органы внутренних дел РФ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 30.11.2011 №342-ФЗ:

Статья 17. Право поступления на службу в органы внутренних дел

1. На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

2. Зачисление в образовательную организацию высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной форме в должности курсанта, слушателя является поступлением на службу в органы внутренних дел. В образовательные организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной форме вправе поступать в том числе граждане, не достигшие возраста 18 лет.

3. Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел устанавливается:

1) для замещения должностей в органах внутренних дел - 35 лет;

2) для поступления в образовательные организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной форме - 25 лет.

4. Возрастные ограничения для поступления на службу в органы внутренних дел граждан, ранее проходивших службу в органах внутренних дел или в федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий, определяются возрастными ограничениями для пребывания на службе в органах внутренних дел, установленными статьей 88 настоящего Федерального закона.

5. Гражданин не может быть принят на службу в органы внутренних дел в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 - 9 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, а также в случаях, если он:

1) имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на его постоянное проживание на территории иностранного государства;

2) является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу;

3) неоднократно в течение года, предшествовавшего дню поступления на службу в органы внутренних дел, подвергался в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;

4) подвергался уголовному преследованию, которое было прекращено в отношении его за истечением срока давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного обвинения, прекращенных не менее чем за три года до дня поступления на службу в органы внутренних дел), вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за исключением случаев, если на момент рассмотрения вопроса о возможности принятия на службу преступность деяния, ранее им совершенного, устранена уголовным законом;

5) не согласен соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязанности и нести ответственность, если эти ограничения, запреты, обязанности и ответственность установлены для сотрудников органов внутренних дел настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

6. Граждане, поступающие на службу в органы внутренних дел, проходят в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, психофизиологические исследования (обследования), тестирование, направленные на выявление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Предоставляются сотрудникам органов внутренних дел в соответствии с Федеральным Законом РФ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 19.07.2011 №247-ФЗ:

Статья 3. Пособия и другие денежные выплаты в связи с прохождением службы в органах внутренних дел и увольнением со службы в органах внутренних дел

6. Сотруднику, проходящему службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, или в органе внутренних дел, дислоцированном в субъекте Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский или Дальневосточный федеральный округ, либо за пределами территории Российской Федерации, а также одному из членов его семьи оплачивается стоимость проезда к месту проведения основного (каникулярного) отпуска на территории (в пределах) Российской Федерации и обратно один раз в год, если иное не предусмотрено федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. Порядок оплаты проезда сотрудника и члена его семьи устанавливается руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники.

Статья 8. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда, денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений

1. Сотруднику, не имеющему жилого помещения в населенном пункте по месту службы, и совместно проживающим с ним членам его семьи может предоставляться служебное жилое помещение (при переводе сотрудника на новое место службы в другой населенный пункт) или жилое помещение в общежитии, относящиеся к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, формируемого федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, иным федеральным органом исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - жилое помещение специализированного жилищного фонда).

Статья 11. Медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение

1. Сотрудник имеет право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению врача в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или федерального органа исполнительной власти в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны (далее - уполномоченный орган в сфере войск национальной гвардии) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Члены семьи сотрудника и лица, находящиеся на иждивении сотрудника, имеют право:

1) на медицинское обеспечение в организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения и подлежат обязательному медицинскому страхованию на общих основаниях;

2) на медицинское обеспечение в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного органа в сфере войск национальной гвардии в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. При лечении в амбулаторных условиях они обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения за плату по розничным ценам, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации плата не взимается.

4. Сотрудник, члены его семьи и лица, находящиеся на иждивении сотрудника, имеют право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного органа в сфере войск национальной гвардии за плату в размере, устанавливаемом указанными федеральными органами в отношении подведомственных им медицинских организаций (санаторно-курортных организаций), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.