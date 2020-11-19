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Выплата в10 000 рублей: Новое пособие выплатят россиянам с 19 ноября 2020. Список получателей

12:45 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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На новые выплаты ежегодно планируется выделять 73,5 млрд рублей из федерального бюджета.

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Педагоги получат выплату за классное руководство

Выплату за классное руководство в размере 5 тысяч рублей будут получать педагоги всех российских школ. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 19 ноября.

Согласно документу, вознаграждение в 5 тысяч рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким, например, как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.

Решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению Президента. Во время своего ежегодного послания Федеральному Собранию глава государства отметил, что на таких учителей возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И такая ответственность требует особой поддержки.

С 1 сентября 2020 года учителям школ установлена специальная доплата в размере 5 тысяч рублей за работу классным руководителем. При этом за ними сохранились все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, на начало 2020 года в России насчитывалось более 830 тысяч классных руководителей. На новые выплаты ежегодно планируется выделять 73,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Источник: pnp.ru

доплата классный руководитель педагог учитель
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