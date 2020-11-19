Доказать плохое качество услуг ЖКХ без суда разрешат в России

Принятие законопроекта позволит снизить нагрузку на судебную систему и повысит качество поставляемых энергоресурсов и энергоэффективность, установив зависимость между качеством поставляемых услуг и расчётом за них.

Принятие законопроекта позволит снизить нагрузку на судебную систему и повысит качество поставляемых энергоресурсов и энергоэффективность

Предлагается установить возможность собственникам квартир доказывать, что им были предоставлены некачественные услуги ЖКХ, без обращения в суд. На пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию планируется рассмотреть данный законопроект депутатов ЛДПР в первом чтении.

Депутаты предлагают установить досудебный порядок урегулирования споров в сфере ЖКХ — путём признания актов, которые составляются в обычном порядке и применяются при перерасчёте платы за некачественные энергетические ресурсы.

Принятие законопроекта позволит снизить нагрузку на судебную систему и повысит качество поставляемых энергоресурсов и энергоэффективность, установив зависимость между качеством поставляемых услуг и расчётом за них, отмечают авторы.



Ресурсоснабжающие организации часто действуют с нарушениями: например, поставляют в дом больше тепла, чем требуется по нормативам, или поставляют горячую воду, которая по температуре мало отличается от холодной, в связи с чем жильцам приходится платить больше необходимого, отмечают авторы инициативы. И потребитель вынужден в судебном порядке сначала оспаривать и доказывать причинённый ущерб, а затем в судебном порядке взыскивать излишне уплаченные платежи. В связи с этим депутаты предлагают установить возможность регулировать споры в связи с осуществлением некачественных услуг ЖКХ во внесудебном порядке.

Источник: pnp.ru