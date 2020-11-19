19.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Выплата на первого ребенка 2020: Кто получит 12 000 рублей. Условия назначения

11:45 19.11.2020 Фото: pixabay.com
0

В период с 1 апреля 2020 по 1 марта 2021 года включительно ежемесячная выплата продлевается автоматически без подачи заявлений семьями с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет.

% name% title
Выплаты в связи с рождением первого ребенка получили более 20 000 семей региона

Более 20 тысячам семей Новосибирской области в этом году в рамках национального проекта «Демография» перечислены выплаты в связи с рождением первого ребенка. Общий объем финансирования с начала года составил порядка 2,4 млрд рублей.
Выплаты начисляются родителям, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Новосибирской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году – 24 972 рублей). Размер ежемесячной выплаты – 12 037 рублей, с начала года данные выплаты получили 20 030 семей региона.

В период с 1 апреля 2020 по 1 марта 2021 года включительно ежемесячная выплата продлевается автоматически без подачи заявлений семьями с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет.

Отметим, что с этого года существенно увеличился охват семей, получающих данные выплаты – это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком возраста 1,5 лет, то с этого года период выплат продлен до 3 лет. Кроме того, прежде средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов.

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – одна из мер социальной поддержки, реализуемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В рамках нацпроекта «Демография» в регионе предоставляются 4 меры социальной поддержки семьям с детьми: ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка до трех лет, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, областной семейный капитал и единовременное пособие при рождении ребенка в молодой семье.

Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082.

Источник: nso.ru

выплата дети пособие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошая поддержка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Устанавливать счётчики предложили за счёт поставщиков ресурсов
12:23 19-11-2020
Устанавливать счётчики предложили за счёт поставщиков ресурсов
Устроили бунт против нового закона об инфекционной защите 365 человек в Берлине
12:21 19-11-2020
Устроили бунт против нового закона об инфекционной защите 365 человек в Берлине
Как вызвать месячные? Лучшие народные и не только средства
12:20 19-11-2020
Как вызвать месячные? Лучшие народные и не только средства
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
12:19 19-11-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Разгромила камнем витрины киоска с шаурмой пьяная в Новосибирске. Смотрите видео
12:18 19-11-2020
Разгромила камнем витрины киоска с шаурмой пьяная в Новосибирске. Смотрите видео
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам! 3
12:17 19-11-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
Выкрали через схему с выдуманными болезнями 170 млн рублей владельцы медцентра «Добрый доктор»
12:15 19-11-2020
Выкрали через схему с выдуманными болезнями 170 млн рублей владельцы медцентра «Добрый доктор»
Новые койки для больных COVID-19 развернул военный госпиталь в Новосибирске
12:00 19-11-2020
Новые койки для больных COVID-19 развернул военный госпиталь в Новосибирске
БердскСнова замерзают в квартирах при -14 в ноябре 2020 жители Бердска. Почему холодно в отопительный сезон, ответил вице-мэр Захаров
11:58 19-11-2020
Снова замерзают в квартирах при -14 в ноябре 2020 жители Бердска. Почему холодно в отопительный сезон, ответил вице-мэр Захаров
Отставку 3 губернаторов Сибири пообещали эксперты к осени 2021. Имена и фамилии
11:54 19-11-2020
Отставку 3 губернаторов Сибири пообещали эксперты к осени 2021. Имена и фамилии