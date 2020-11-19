Выплата на первого ребенка 2020: Кто получит 12 000 рублей. Условия назначения

В период с 1 апреля 2020 по 1 марта 2021 года включительно ежемесячная выплата продлевается автоматически без подачи заявлений семьями с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет.

Выплаты в связи с рождением первого ребенка получили более 20 000 семей региона

Более 20 тысячам семей Новосибирской области в этом году в рамках национального проекта «Демография» перечислены выплаты в связи с рождением первого ребенка. Общий объем финансирования с начала года составил порядка 2,4 млрд рублей.

Выплаты начисляются родителям, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Новосибирской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году – 24 972 рублей). Размер ежемесячной выплаты – 12 037 рублей, с начала года данные выплаты получили 20 030 семей региона.

В период с 1 апреля 2020 по 1 марта 2021 года включительно ежемесячная выплата продлевается автоматически без подачи заявлений семьями с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет.

Отметим, что с этого года существенно увеличился охват семей, получающих данные выплаты – это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком возраста 1,5 лет, то с этого года период выплат продлен до 3 лет. Кроме того, прежде средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов.

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – одна из мер социальной поддержки, реализуемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В рамках нацпроекта «Демография» в регионе предоставляются 4 меры социальной поддержки семьям с детьми: ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка до трех лет, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, областной семейный капитал и единовременное пособие при рождении ребенка в молодой семье.

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Источник: nso.ru