Просят признать независимость Нагорного Карабаха парламентарии Франции

Резолюции Французского сената носят рекомендательный характер, и исполнительная власть может принять их к сведению, но не обязана выполнять.

Резолюции Французского сената носят рекомендательный характер

Сенат (верхняя палата парламента) Франции рассмотрит резолюцию, в которой парламентарии призывают власти страны признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом написал в Twitter в четверг председатель группы от партии "Республиканцы" в Сенате Брюно Ретайо.

"25 ноября Сенат рассмотрит резолюцию о признании Францией Республики Арцах. Только ее независимость может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма", - заявил сенатор.

Резолюции Французского сената носят рекомендательный характер, и исполнительная власть может принять их к сведению, но не обязана выполнять.