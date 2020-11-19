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Просят признать независимость Нагорного Карабаха парламентарии Франции

11:15 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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Резолюции Французского сената носят рекомендательный характер, и исполнительная власть может принять их к сведению, но не обязана выполнять.

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Резолюции Французского сената носят рекомендательный характер

Сенат (верхняя палата парламента) Франции рассмотрит резолюцию, в которой парламентарии призывают власти страны признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом написал в Twitter в четверг председатель группы от партии "Республиканцы" в Сенате Брюно Ретайо.

"25 ноября Сенат рассмотрит резолюцию о признании Францией Республики Арцах. Только ее независимость может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма", - заявил сенатор.

Резолюции Французского сената носят рекомендательный характер, и исполнительная власть может принять их к сведению, но не обязана выполнять.

военный конфликт Нагорный Карабах Франция
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От редакции

Признают?

Аноним, 19 ноября 2020 11:30
Нет, не признают! Сами ереванские армяне никакой арцах не признают, а тут французы влезут со своими 5-ю копейками. С чего бы это?

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