Новые койки для больных COVID-19 развернул военный госпиталь в Новосибирске

Новый многофункциональный медицинский центр на 160 мест, который был построен в мае для инфекционных больных на базе 425 Военного госпиталя, работает на полную мощность.

Военный госпиталь в Новосибирске увеличил количество мест для больных с COVID-19

Расположенный в Новосибирске 425 Военный госпиталь Центрального военного округа развернул дополнительные койки для инфекционных больных, сообщает пресс-служба ЦВО.

"По указанию Главного военно-медицинского управления министерства обороны РФ был создан 50-процентный дополнительный резерв коек от штатной численности лечебного учреждения. Перепрофилированию под инфекционный стационар с COVID-19 подверглись несколько отделений госпиталя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый многофункциональный медицинский центр на 160 мест, который был построен в мае для инфекционных больных на базе 425 Военного госпиталя, работает на полную мощность.

"На данный момент заполняемость медцентра пациентами составляет 90%, боксы с больными с тяжелой формой течения коронавирусной инфекции заполнены на 50%. Здесь проходят лечение не только военнослужащие, но и члены их семей, военные пенсионеры, а также гражданское население", - говорится в сообщении.

"В ноябре наблюдается временное снижение количества обращений инфекционных больных, тем не менее, военные медики должны быть готовы к развитию любой ситуации", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника 425 Военного госпиталя по медицинской части подполковника медицинской службы Андрея Соколова.

За 5,5 месяцев работы многофункционального медицинского центра Минобороны в Новосибирске от коронавирусной инфекции было вылечено более 1300 пациентов.