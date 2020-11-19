19.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Устанавливать счётчики предложили за счёт поставщиков ресурсов

12:23 19.11.2020 Фото: Pixabay
0

За просрочку исполнения обязательства установки, замены или эксплуатации счётчика эти организации, согласно документу, должны будут уплатить потребителю неустойку (пеню) за каждый день просрочки.

% name% title
Обязанность по установке счетчиков возложат на поставщика услуг

Ресурсоснабжающие организации (РСО) с 1 января 2021 года могут обязать за свой счет устанавливать, заменять и эксплуатировать приборы учёта воды, газа, тепла и электроэнергии. На пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию планируется рассмотреть в первом чтении соответствующий  законопроект группы депутатов.  

У РСО отсутствуют правовые основания обрабатывать информацию для исчисления платы за коммунальные услуги, так как они не являются собственником полученной информации, обработанной прибором учёта в силу того, что покупка и обслуживание приборов учёта осуществляется за счет потребителей, отмечают авторы.

Согласно законопроекту, РСО будут не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и эксплуатации приборов учёта.

За просрочку исполнения обязательства установки, замены или эксплуатации счётчика эти организации, согласно документу, должны будут уплатить потребителю неустойку (пеню) за каждый день просрочки.

«Принятие данного законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку с потребителей на оплату ЖКХ, куда входит плата за покупку и обслуживание приборов учёта», — отмечают авторы инициативы.

Источник: Парламентская газета

поставщик услуг ресурсо-снабжающие организации РСО счетчики
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам скоро счетчики менять?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Устанавливать счётчики предложили за счёт поставщиков ресурсов
12:23 19-11-2020
Устанавливать счётчики предложили за счёт поставщиков ресурсов
Устроили бунт против нового закона об инфекционной защите 365 человек в Берлине
12:21 19-11-2020
Устроили бунт против нового закона об инфекционной защите 365 человек в Берлине
Как вызвать месячные? Лучшие народные и не только средства
12:20 19-11-2020
Как вызвать месячные? Лучшие народные и не только средства
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
12:19 19-11-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Разгромила камнем витрины киоска с шаурмой пьяная в Новосибирске. Смотрите видео
12:18 19-11-2020
Разгромила камнем витрины киоска с шаурмой пьяная в Новосибирске. Смотрите видео
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам! 3
12:17 19-11-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
Выкрали через схему с выдуманными болезнями 170 млн рублей владельцы медцентра «Добрый доктор»
12:15 19-11-2020
Выкрали через схему с выдуманными болезнями 170 млн рублей владельцы медцентра «Добрый доктор»
Новые койки для больных COVID-19 развернул военный госпиталь в Новосибирске
12:00 19-11-2020
Новые койки для больных COVID-19 развернул военный госпиталь в Новосибирске
БердскСнова замерзают в квартирах при -14 в ноябре 2020 жители Бердска. Почему холодно в отопительный сезон, ответил вице-мэр Захаров
11:58 19-11-2020
Снова замерзают в квартирах при -14 в ноябре 2020 жители Бердска. Почему холодно в отопительный сезон, ответил вице-мэр Захаров
Отставку 3 губернаторов Сибири пообещали эксперты к осени 2021. Имена и фамилии
11:54 19-11-2020
Отставку 3 губернаторов Сибири пообещали эксперты к осени 2021. Имена и фамилии