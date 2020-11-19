Устанавливать счётчики предложили за счёт поставщиков ресурсов

За просрочку исполнения обязательства установки, замены или эксплуатации счётчика эти организации, согласно документу, должны будут уплатить потребителю неустойку (пеню) за каждый день просрочки.

Обязанность по установке счетчиков возложат на поставщика услуг

Ресурсоснабжающие организации (РСО) с 1 января 2021 года могут обязать за свой счет устанавливать, заменять и эксплуатировать приборы учёта воды, газа, тепла и электроэнергии. На пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию планируется рассмотреть в первом чтении соответствующий законопроект группы депутатов.

У РСО отсутствуют правовые основания обрабатывать информацию для исчисления платы за коммунальные услуги, так как они не являются собственником полученной информации, обработанной прибором учёта в силу того, что покупка и обслуживание приборов учёта осуществляется за счет потребителей, отмечают авторы.

Согласно законопроекту, РСО будут не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и эксплуатации приборов учёта.

За просрочку исполнения обязательства установки, замены или эксплуатации счётчика эти организации, согласно документу, должны будут уплатить потребителю неустойку (пеню) за каждый день просрочки.

«Принятие данного законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку с потребителей на оплату ЖКХ, куда входит плата за покупку и обслуживание приборов учёта», — отмечают авторы инициативы.

Источник: Парламентская газета