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Сгорел трамвай №11 в депо Новосибирска в ночь на 19 ноября

11:11 19.11.2020 Фото: МЧС НСО
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В течение девяти минут с момента прибытия специалисты чрезвычайного ведомства справились с открытым огнём.

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Пожарные справились с огнем

По предварительным данным, сгорел 11-й трамвай.

В депо на улице Кошурникова в Новосибирске полностью сгорел трамвай, сообщила ночью 18 ноября пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

- В 23:05 пожарные МЧС выехали по сообщению о возгорании в трамвайном депо на ул. Кошурникова. В течение девяти минут с момента прибытия специалисты чрезвычайного ведомства справились с открытым огнём, — сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что огонь от горящего трамвая перекинулся на второй, однако его удалось вовремя потушить. По информации новосибирских СМИ, сгорел трамвай №11.

пожар трамвай
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