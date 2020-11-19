Сгорел трамвай №11 в депо Новосибирска в ночь на 19 ноября

В течение девяти минут с момента прибытия специалисты чрезвычайного ведомства справились с открытым огнём.

Пожарные справились с огнем

По предварительным данным, сгорел 11-й трамвай.

В депо на улице Кошурникова в Новосибирске полностью сгорел трамвай, сообщила ночью 18 ноября пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

- В 23:05 пожарные МЧС выехали по сообщению о возгорании в трамвайном депо на ул. Кошурникова. В течение девяти минут с момента прибытия специалисты чрезвычайного ведомства справились с открытым огнём, — сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что огонь от горящего трамвая перекинулся на второй, однако его удалось вовремя потушить. По информации новосибирских СМИ, сгорел трамвай №11.