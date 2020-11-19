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Выкрали через схему с выдуманными болезнями 170 млн рублей владельцы медцентра «Добрый доктор»

12:15 19.11.2020 Фото: стоп-кадр
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За 4 года должностные лица из числа руководящего состава и учредителей ООО консультативно-диагностический центр, действуя в составе преступной группы, предоставили в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования реестры счетов на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медстрахования.

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В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств руководством ООО консультативно-диагностический центр «Добрый доктор»

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с апреля 2016 по август 2020 года должностные лица из числа руководящего состава и учредителей Общества с ограниченной ответственностью консультативно-диагностический центр «Добрый доктор», действуя в составе преступной группы, предоставили в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования реестры счетов на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медстрахования. Данные реестры содержали заведомо ложные сведения об объемах оказанных Центром услуг гражданам, застрахованным в территориальном ФОМС Алтайского края, которые в действительности оказаны не были. Кроме того, были предоставлены подложные документы о понесенных затратах на оплату аренды помещений, медицинского оборудования, проведение обучения медперсонала, подлежащих возмещению из средств ФОМС. В результате мошеннических действий должностными лицами Общества похищены денежные средства на общую сумму 170 миллионов рублей, которые были перечислены Фондом медстрахования на банковский счет медицинского центра.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

По ходатайству следствия в отношении 3 должностных лица ООО КДЦ «Добрый доктор» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту их работы и жительства следователями СК и оперативными сотрудниками ФСБ проведены обыски. Ведется сбор и закрепление доказательств для предъявления обвинения фигурантам уголовного дела. Расследование продолжается.

Источник: altai-krai.sledcom.ru

мошенничество подлог страховка
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