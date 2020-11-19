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Чем опасен коронавирус для курильщиков, самые точные данные

16:30 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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например, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или других табачных изделий.

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Роспотребнадзор оценил, как протекает коронавирус у курильщиков

Коронавирус у курящих людей чаще протекает в тяжелой форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Девятнадцатого ноября отмечается международный день отказа от курения.
"Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или других табачных изделий, отметили в пресс-службе.
Роспотребнадзор призвал граждан отказаться от курения и соблюдать рекомендации врачей в рамках борьбы с COVID-19.
Ранее американские биологи выяснили, что среди тех, кто курит, количество тяжелых случаев и смертей от COVID-19 выше, чем у некурящих. Они установили, что причина развития более серьезной инфекции у курильщиков связана, по крайней мере частично, с блокированием активности белков-мессенджеров иммунной системы, называемых интерферонами, которые играют решающую роль в раннем иммунном ответе организма.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус курение пандемия
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