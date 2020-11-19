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Работать с Байденом отказывается минздрав США

13:21 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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Но до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не признает его победу.

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Министерство здравоохранения США не будет работать с командой объявившего о своей победе на президентских выборах Джо Байдена до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не признает его победу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу ведомства Алекса Азара.
"Мы очень ясно заявили, что когда GSA установит (кто победил - ред.), мы обеспечим полный совместный профессиональный переход и подготовку. Мы следуем руководящим принципам", - подчеркнул Азар.
Ранее газета Politico сообщала, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать победу Байдена на президентских выборах.

Рон Клайн, которого демократ Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, ранее заявил, что Управление общих служб США должно одобрить начало передачи власти на следующей неделе.

выборы сотрудничество сша Джо Байден
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