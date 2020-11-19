Министерство здравоохранения США не будет работать с командой объявившего о своей победе на президентских выборах Джо Байдена до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не признает его победу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу ведомства Алекса Азара.
"Мы очень ясно заявили, что когда GSA установит (кто победил - ред.), мы обеспечим полный совместный профессиональный переход и подготовку. Мы следуем руководящим принципам", - подчеркнул Азар.
Ранее газета Politico сообщала, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать победу Байдена на президентских выборах.
Работать с Байденом отказывается минздрав США
13:21 19.11.2020
Но до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не признает его победу.
Министерство здравоохранения США не будет работать с командой объявившего о своей победе на президентских выборах Джо Байдена до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не признает его победу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу ведомства Алекса Азара.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Скоро начнут сотрудничать?
БердскЦентр современной медицина «СМАРТМЕД» 1
13:57 19-11-2020
Похудел на 14 кг и сделал коррекцию зрения ради армии призывник 2020
13:45 19-11-2020
БердскЗаразились коронавирусом 25 педагогов и 13 ребятишек в школах и детсадах Бердска на 19 ноября
13:45 19-11-2020
БердскНовых зараженных COVID-19 за сутки на 19 ноября нашли в Бердске. Цифра пугает
13:41 19-11-2020
Новогодние каникулы: Рабочие и выходные дни на Новый год 2020-2021
13:30 19-11-2020
Работать с Байденом отказывается минздрав США
13:21 19-11-2020
Выбрать наказание за фейк о книге "Черные глаза" предложила автору Симоньян. Дуэль по русскому языку или уголовка?
13:15 19-11-2020
10 сгущающих кровь продуктов
13:09 19-11-2020