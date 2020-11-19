Тушила спички об руки 5-летних братьев-двойняшек воспитатель в Новосибирске. СК начал проверку

Мама обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее сыновьями.

Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их

Следственным управлением СКР по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по информации, размещённой в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их.

По размещенным в средствах массовой информации сведениям в следственном управлении незамедлительно организована процессуальная проверка. В ходе её проведения будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: nsk.sledcom.ru