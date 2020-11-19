Рекордную прибыль более 300 млрд рублей в 2020 году пообещали страховщикам. Коронавирус в помощь?

ДМС в этом году потеряет 10% премии в основном из-за снижения расходов на этот вид страхования предприятиями и физическими лицами, перехода на более дешевые программы страхования либо полного отказа от него.

Страховщики могут заработать рекордную прибыль в этом году

Прибыль российских страховщиков до налогообложения в 2020 году может превысить 300 млрд рублей, достигнув рекордного уровня в истории отрасли, прогнозируют в НКР. При этом объем премий в ключевых страховых сегментах останется на уровне прошлого года или снизится, а к росту рынок вернется в 2021 году. В сегменте страхования жизни, как полагают аналитики, прирост страховых премий составит около 7,3%. В сегменте страхования иного, чем страхование жизни (non-life), премии в 2021 году увеличатся на 2,4%.

- Страховой рынок хоть и не обошелся без потерь, но проходит пандемию и ее последствия стойко и с неплохими финансовыми результатами, - считает президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. - Конечно, пандемия и вынужденный карантин не могли не сказаться на собираемой премии. Но уже по итогу девяти месяцев текущего года произошло восстановление сборов премий до уровня прошлого года. Сейчас мы ожидаем, что сборы в 2020-м, кризисном году, окажутся примерно на уровне прошлогодних. Это очень хороший результат, учитывая падение практически во всех отраслях экономики.

Уже сейчас промежуточные итоги, по мнению Юргенса, можно считать удовлетворительными. "Тут сказывается как умение страховщиков адаптироваться к кризисным ситуациям, так и оперативная и очень профессиональная реакция регулятора, которая позволила страховщикам существенно облегчить финансовые последствия карантинных мер, введенных из-за пандемии", - добавил глава ВСС.

- Мы согласны с имеющимися прогнозами, которые сходятся на том, что 2020 год страховой рынок закончит на уровне прошлого года: хороший рост премии в первом квартале был снивелирован резким падением во втором квартале. Третий квартал не показал сколько-нибудь значимого роста. В итоге 9 месяцев мы завершили на уровне 9 месяцев прошлого года и, скорее всего, благодаря тому, что вторая волна пандемии не привела к локдауну, так и финишируем - на уровне 2019 года, - рассказал "РГ" первый заместитель генерального директора "Абсолют Страхование" Виктор Кривошеев.

В НКР отмечают, что в этом году пандемия коронавируса сдерживала рост страховых премий, но одновременно позволила страховщикам значительно сократить убыточность в отдельных сегментах - частота страховых событий (а значит, и выплат) резко уменьшилась. В частности, в сегменте ОСАГО число страховых событий (дорожно-транспортных происшествий) значительно снизилось в апреле, в период самоизоляции, и стало возвращаться к прежней траектории в июле и августе. До конца этого года в НКР не ожидают повторного введения жестких карантинных мер по всей стране, а анализ оперативных ежедневных данных о ноябрьских автомобильных авариях позволяет аналитикам предположить, что по итогам месяца и, возможно, в декабре 2020 года аварийность снизиться до июньского или даже майского уровня.

Динамика страховых премий в сегменте ОСАГО, как полагают в НКР, будет близка к нулю по итогам года, а в 2021 году их объем вырастет на 5%. До последнего времени средняя страховая премия в сегменте снижалась вследствие обострившейся конкурентной борьбы и расширения тарифного коридора. По данным Российского союза автостраховщиков, к концу октября средняя премия по ОСАГО снизилась почти в трети регионов РФ, где проживают более половины всех автовладельцев. В целом по России она осталась практически на прежнем уровне - 5 420 рублей по состоянию на 22 октября против 5 401 рубля в августе.

В страховании жизни НКР также прогнозирует околонулевую динамику по итогам года и рост на 7,3% в 2021 году. Сегмент поддерживают низкие процентные ставки по вкладам и политика банков, заинтересованных в повышении комиссионного дохода по продуктам инвестиционного и накопительного страхования жизни. Последний отличают рассроченные страховые взносы - по оценкам НКР, в 2020 году объем полученных в рассрочку премий составит около 100 млрд рублей. Это вдвое больше, чем двумя годами ранее.

В сегменте ДМС в 2020 - 2021 годах НКР прогнозирует уменьшение объемов рынка примерно на 3% в год. Сдерживающими факторами в агентстве называют обострение конкуренции и снижение расходов юридических и физических лиц. В частности, как полагают аналитики, в следующем году сократить бюджеты на ДМС могут компании, испытывающие проблемы с реализацией товаров и услуг в этом году.

Согласно прогнозу агентства "Эксперт РА", представленному в октябре, ДМС в этом году потеряет 10% премии в основном из-за снижения расходов на этот вид страхования предприятиями и физическими лицами, перехода на более дешевые программы страхования либо полного отказа от него.

- Сборы в ДМС упали из-за сжатия социальных программ у предприятий и отказа физлиц от страхования, в автостраховании - из-за падения продаж автомобилей, - отметил Виктор Кривошеев. - В то же время в этих видах страхования серьезно улучшился финансовый результат из-за серьезного падения убыточности: люди значительно меньше ездят на машинах и ходят в поликлиники. Заболевания же ковидом лечатся за счет ОМС даже при наличии у больных полисов ДМС.

Что касается других сегментов, по словам Кривошеева, падение рынка страхования от несчастных случаев (за счет кредитного страхования) не смогло компенсировать даже увеличение страхования ипотечного. Корпоративный рынок чувствует себя в целом неплохо: падение страхования строительно-монтажных рисков компенсировано ростом в секторе страхования имущества юрлиц. Более чем на 30% растет рынок сельхозстрахования благодаря серьезному (в 1,5 раза) росту господдержки. Из-за роста курса доллара вырастет рынок морского страхования, где значительная часть договоров фиксирует страховые суммы и премии в валюте. "В целом, стагнирующий в этом году с точки зрения брутто-сборов российский страховой рынок покажет хороший финансовый результат и рентабельность", - полагает эксперт.

Если не будет повторного масштабного режима самоизоляции, падение страхового рынка без учета страхования жизни до конца 2020 года может быть зафиксировано в коридоре 2-7%, считает руководитель аналитического отдела компании "Ингосстрах" Евгения Васильева. Позитивным сигналом она назвала постепенное замедление падения авторынка (по итогам 10 месяцев 2020 года падение продаж новых автомобилей составило -12%, по 9 месяцам составляло -14%). "В корпоративном страховании, в особенности в сегментах страхования среднего и малого бизнеса, ситуация будет зависеть от скорости восстановления темпов производства, грузоперевозок, розничного товарооборота", - отметила Васильева.

По прогнозам НКР, рекордную прибыль 2020 года страховщикам вряд ли удастся повторить в два последующих года. Основными причинами станут усиление конкуренции и возвращение частотности страховых случаев на уровни, наблюдавшиеся до пандемии (и соответствующий рост убыточности).

Источник: РГ