Понизил курс доллара до 75,93 рубля на 19 ноября ЦБ России

Курс доллар изменился

Банк России установил на 19 ноября 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,9268 руб., что на 32,62 коп. ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 15,89 коп. - до 90,2314 руб.