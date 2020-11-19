Банк России установил на 19 ноября 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,9268 руб., что на 32,62 коп. ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 15,89 коп. - до 90,2314 руб.
Понизил курс доллара до 75,93 рубля на 19 ноября ЦБ России
13:00 19.11.2020
Курс евро снизился до 90,23 рубля.
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