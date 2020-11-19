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Красота / Общество

В чем встречать новый год 2021

22:11 19.11.2020 Фото: pxhere.com
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Под запретом для бычка оказываются модные животные принты.

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Берите на заметку и планируйте праздничные образы заранее

Предстоящий 2021-год быка. Он у нас белый и металлический. Следовательно, он будет слишком признательным Вам, если выберите правильный цвет: белый или молочный, серый или светло-серый, голубой, нежно-зеленый или все оттенки металлика. Цвета настолько эстетичные, что лента социальных сетей будет сверкать.

Под запретом для бычка оказываются модные животные принты (леопардовые и змеиные наряды лучше отложить до подходящих времен) и красный, который слишком раздражает главного покровителя года. Также бык не очень любит коричневый и черный, но если очень нужно, то выбирайте наряд с блестками —на это среагирует нормально.

Это основные правила колористики для встречи Нового года, которыми можно руководствоваться. Но возьмите на вооружение и саму символику цвета. Например, считается, что если встречать праздник в голубом, то мечты будут исполняться быстрее, если в сером — в доме будет достаток, а если в белом, то любовь точно не пройдет мимо, чего Вам искренне и желаем.

Источник: ivona.bigmir.net

мода наряд Новый год 2021 одежда цвета
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