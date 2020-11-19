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Отставку 3 губернаторов Сибири пообещали эксперты к осени 2021. Имена и фамилии

11:54 19.11.2020 Фото: пресс-службы правительства Хакасии
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Причинами эксперты указывают неблагоприятную эпидситуацию в регионе, а также низкое качество государственного управления.

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Эксперты допустили отставки трёх глав регионов в Сибири

Предположили отставку троих губернаторов Сибири до выборов в Государственную Думу эксперты холдинга «Минченко консалтинг». Первым кандидатом «на вылет» назван глава Хакасии Валентин Коновалов. Причинами эксперты указывают неблагоприятную эпидситуацию в регионе, а также низкое качество государственного управления.

Вторым кандидатом на отставку предпалогают главу Красноярского края Александра Усса. Сообщается, что он «теряет политический контроль над территорией». Также эксперты утверждают, что свой пост скоро покинет глава Тувы Шолбан Кара-Оол. Но отставка. возможно, будет связана с окончанием полномочий в 2021 году.

губернатор отставка
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