Снова замерзают в квартирах при -14 в ноябре 2020 жители Бердска. Почему холодно в отопительный сезон, ответил вице-мэр Захаров

В начале недели шла замена участка тепловой сети к котельной "Вега". На данный момент все работы закончены. Норма температуры для квартиры 20-21 градус тепла.

Замерзают жители Бердска с отоплением в ноябре 2020

Снова замерзают в квартирах жители Бердска в ноябре 2020. Напомним, почему заматываемся в одеяла, отвечал замдиректора КБУ Алексеенко. Жалобы поступали от жителей ул. Комсомольской и К. Маркса в редакцию "Курьер. Среда. Бердск". Батареи не были горячие, т.к. шла замена участка тепловой сети к котельной "Вега". Исполняющий обязанности мэра Бердска Владимир Захаров обещал "Курьер. Среда. Бердск" взять вопрос на личный контроль.

- Все работы закончены. Отопление подано в полном объеме. Если есть жалобы, мы посмотрим точечно в чем проблема по конкретному адресу, где жалуются, - сказал Владимир Николаевич 19 ноября.

Также отметил замдиректора по строительству КБУ Александр Алексеенко. И просил передать адреса, где холодно жителям. Возможно, где-то не налажена гидравлика.

В котельной "Вега" мастер смены Владимир Ларин также потвердел "Курьер. Среда. Бердск", что все работы закончены:

- На котельной все исправлено и температура подается по графику.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за обстановкой в городе. Читайте подробности в ближайшее время.

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