Выбрать наказание за фейк о книге "Черные глаза" предложила автору Симоньян. Дуэль по русскому языку или уголовка?

"Тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному спинальной мышечной атрофией", — написала медиаменеджер.

Симоньян вызвала на дуэль по русскому языку автора фейка о ее книге

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о ее сборнике рассказов "Черные глаза" на выбор дуэль по русскому языку или уголовное преследование. Об этом она написала в Twitter.

Вот такое удивительное нашлось на просторах сети. Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности. Посему предлагаю автору фейка выбор. pic.twitter.com/Bhme9JhuGL — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 18, 2020

Симоньян предложила автору фейка самому выбрать наказание. Один из вариантов — жалоба на него в полицию и последующее уголовное дело. Второй — диктант по русскому языку.

"Тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА (Спинальной мышечной атрофией. — Прим. ред.)", — написала медиаменеджер.

Сборник автобиографических рассказов Маргариты Симоньян "Черные глаза" поступил в продажу в ноябре 2019 года. Тираж полностью раскупили за три дня. Книга вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.