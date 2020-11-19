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Выбрать наказание за фейк о книге "Черные глаза" предложила автору Симоньян. Дуэль по русскому языку или уголовка?

13:15 19.11.2020 Фото: © twitter.com/M_Simonyan
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"Тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному спинальной мышечной атрофией", — написала медиаменеджер.

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Симоньян вызвала на дуэль по русскому языку автора фейка о ее книге

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о ее сборнике рассказов "Черные глаза" на выбор дуэль по русскому языку или уголовное преследование. Об этом она написала в Twitter.

Симоньян предложила автору фейка самому выбрать наказание. Один из вариантов — жалоба на него в полицию и последующее уголовное дело. Второй — диктант по русскому языку.
"Тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА (Спинальной мышечной атрофией. — Прим. ред.)", — написала медиаменеджер.
Сборник автобиографических рассказов Маргариты Симоньян "Черные глаза" поступил в продажу в ноябре 2019 года. Тираж полностью раскупили за три дня. Книга вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

диктант пропагандист русский язык фейк Маргарита Симоньян
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