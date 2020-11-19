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Общество / Стиль жизни

Как правильно привлекать мужа к воспитанию детей?

23:48 19.11.2020 Фото: pxfuel.com
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Мужчинам нужны четко поставленные задания, тогда их вклад в воспитание ребенка будет более существенным.

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Какую роль в воспитании детей играет отец

Устали бороться с супругом в вопросе воспитания детей? Какие конкретные задачи отец может взять на себя. Большинство пап меньше времени проводят с детьми, чем мамы, даже если участвуют в уходе за ребенком с самого рождения. Отцы считают, что они могут только играть с малышом, и то, когда он повзрослеет.
Мужчинам нужны четко поставленные задания, тогда их вклад в воспитание ребенка будет более существенным.

Рассмотрим, как можно привлечь отцов к воспитанию ребенка в зависимости от возраста:

От 0 до 1,5 лет

С грудничком мама занята круглосуточно, ей просто необходим отдых! Папа может ее подменить: выйти с малышом на прогулку, порассматривать с ним книжечки, показывать игрушки. А также искупать кроху, покормить, переодеть.

До 2,5 лет

В период этого возраста ребенок исследует мир, поэтому ему остро нужна поддержка родителей, к примеру, утешить малыша, если будет плакать. Отцу нужно научиться спокойно реагировать на капризы крохи, уметь его успокаивать, понимать его “слова“.

От 2,5 до 4,5 лет

Это уже довольно осознанный возраст ребенка. В отличие от мамы, папа более четко рассудительный, ему легче устанавливать границы. Но стоит вести себя так, чтобы малыш знал, что его слышат, понимают и принимают. С детками не нужно забывать играть, обсуждать книжки, разучивать буквы, названия предметов и животных, рассказывать об окружающем мире.

От 4,5 до 6,5 лет

Папы здесь уже могут разойтись с фантазией. С сыном можно играть в активные игры, в тот же футбол, с дочкой — спокойно потерпеть ее попытки устроить на голове отца новую прическу. У мамы свои семейные заботы, а вот папа как раз может поиграть в активные игры с детишками. Важно не забывает еще, что ребенка нужно обнимать, хвалить, приучать к порядку.

От 6,5 до 10 лет

Папа может учит ребенка «мужским делам», главное, чтобы у сына был интерес. в этом возрасте мальчишки стремятся подрожать отцам, а девочки – мамам. Папа может прививать любовь к спорту, что-то конструировать, чинить. С дочкой – поговорить по душам.

Источник: ivona.bigmir.net

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