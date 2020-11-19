Новогодние каникулы: Рабочие и выходные дни на Новый год 2020-2021

31 декабря будет сокращенным рабочим днем. А вот 31 декабря 2021 года вынесен как отдельный нерабочий день, поскольку выходной переносится с 3 января на воскресенье.

Дополнительных нерабочих дней в связи с коронавирусом к новогодним каникулам пока прибавлять не планируют

Новогодние каникулы 2020-2021 продлятся с 1 по 10 января включительно, гласит постановление Минтруда. На работу после новогодних праздников россияне выйдут 11 января 2021 года, в понедельник. При этом 2 и 3 января являются не только обычными выходными, но и нерабочими праздничными днями. Поэтому выходной с 3 января переносится на 31 декабря 2021 года, а 2 января — на 5 ноября 2021 года. Дополнительных выходных из-за коронавируса к новогодним каникулам пока нет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала провести новогодние праздники дома или на даче. Массовых новогодних мероприятий из-за пандемии не будет. Рестораны в ночь на 1 января закроются ровно в 23:00. 31 декабря будет сокращенным рабочим днем. А вот 31 декабря 2021 года вынесен как отдельный нерабочий день, поскольку выходной переносится с 3 января на воскресенье.