Актер сыгравший Рональда Уизли из "Гарри Поттера" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Руперт Гринт побил достижения 94-летнего натуралиста Дэвида Аттенборо и звезды сериала “Друзья“ Дженнифер Энистон и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Руперт Гринт побил рекорды натуралиста Дэвида Аттенборо и актрисы Дженнифер Энистон в Инстаграм

Во вторник, 10 ноября, британский актер Руперт Гринт, который сыграл Рональда Уизли в фильмах о Гарри Поттере, впервые создал страницу в Инстаграм. А спустя неделю мировые СМИ сообщили, что артист установил новый мировой рекорд.

Как, выяснилось, профиль Гринта собрал миллион подписчиков всего за 4 часа и 1 минуту.

Таким, образом Руперт побил достижения 94-летнего натуралиста Дэвида Аттенборо и звезды сериала “Друзья“ Дженнифер Энистон и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Отметим, что сейчас на страницу актера подписаны 3,3 миллиона пользователей Сети. В аккаунте Гринта пока только три публикации, в том числе фото с шестимесячной дочерью Венсдэй.

А обновленный рейтинг самых “быстрых“ Инстаграм-миллионников по состоянию на 18 ноября выглядит так:

Руперт Гринт - 4 часа и 1 минута

Сэр Дэвид Аттенборо - 4 часа 44 минуты

Дженнифер Энистон - 5 часов 16 минут

Принц Гарри и Меган Маркл - 5 часов 45 минут

Кан Даниэль - 11 часов 36 минут

Папа Франциск - 12 часов



Дэвид Бекхэм - 24 часа

Источник: ivona.bigmir.net