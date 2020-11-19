Актер сыгравший Рональда Уизли из "Гарри Поттера" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Во вторник, 10 ноября, британский актер Руперт Гринт, который сыграл Рональда Уизли в фильмах о Гарри Поттере, впервые создал страницу в Инстаграм. А спустя неделю мировые СМИ сообщили, что артист установил новый мировой рекорд.
Как, выяснилось, профиль Гринта собрал миллион подписчиков всего за 4 часа и 1 минуту.
Таким, образом Руперт побил достижения 94-летнего натуралиста Дэвида Аттенборо и звезды сериала “Друзья“ Дженнифер Энистон и попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Отметим, что сейчас на страницу актера подписаны 3,3 миллиона пользователей Сети. В аккаунте Гринта пока только три публикации, в том числе фото с шестимесячной дочерью Венсдэй.
А обновленный рейтинг самых “быстрых“ Инстаграм-миллионников по состоянию на 18 ноября выглядит так:
Руперт Гринт - 4 часа и 1 минута
Сэр Дэвид Аттенборо - 4 часа 44 минуты
Дженнифер Энистон - 5 часов 16 минут
Принц Гарри и Меган Маркл - 5 часов 45 минут
Кан Даниэль - 11 часов 36 минут
Папа Франциск - 12 часов
Источник: ivona.bigmir.net