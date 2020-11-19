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Похудел на 14 кг и сделал коррекцию зрения ради армии призывник 2020

13:45 19.11.2020 Фото: structure.mil.ru
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Во время осеннего призыва он успешно прошел медицинскую комиссию и получил возможность призваться в Вооруженные Силы РФ. Военный комиссар региона полковник Михаил Блажевич высоко оценил стремление призывника.

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В Башкирии юноша похудел на 14 кг и сделал коррекцию зрения, чтобы призваться в армию

25-летний житель Республики Башкортостан Азамат Шакиров сделал коррекцию зрения и похудел на 14 килограммов, чтобы его призывали в армию.

«Я окончил в магистратуру Башкирского государственного университета и весной пришел в военкомат, чтобы пойти служить, отдать долг Родине. Для меня это было честью. Но медицинская комиссия меня не пропустила. На следующий же день сделал коррекцию зрения. Записался в фитнес-зал. У меня на тренера денег не было, но один тренер, Владислав, вызвался мне бесплатно помочь, когда узнал, что я занимаюсь ради мечты, чтобы пойти в армию. Он мне назначал тренировки, контролировал правильное питание. В итоге я за полгода сбросил 14 км. Теперь я вешу 118 килограммов», – сказал Азамат Шакиров.

Во время осеннего призыва он успешно прошел медицинскую комиссию и получил возможность призваться в Вооруженные Силы РФ. Военный комиссар региона полковник Михаил Блажевич высоко оценил стремление призывника. Его распределили в одно из престижных мест для службы – на Военно-Морской Флот, в Калининградскую область. Азамат Шакиров получит на сборном пункте вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Источник: structure.mil.ru

армия призыв служба
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