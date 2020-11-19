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Немцы опозорились в Испании. Получили 6 голов и отдали первое место в группе

13:02 19.11.2020 Фото: championat.com
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Неужели Йоахим Лёв потерял контроль над сборной Германии?

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Немцы опозорились в Испании

Испания и Германия разыгрывали первое место в своей группе Лиги наций и путёвку в полуфинал турнира. Матч в Севилье неожиданно завершился разгромом немцев. Хотя перед заключительным туром команда Йоахима Лёва имела преимущество – опережала испанцев на одно очко.

Единственной неприятной новостью для хозяев стала потеря Серхио Рамоса. Не везёт защитнику «Реала» в ноябре. В предыдущем матче со Швейцарией, в котором он установил рекорд Европы по количеству выступлений за сборную, капитан не реализовал два пенальти. Теперь же покинул поле на 43-й минуте из-за травмы бедра.

В остальном это был день Испании. Команда Луиса Энрике сделала результат за 38 минут – Германия впервые с 1958 года пропустила три мяча за первый тайм. Чудовищный провал! Удивительно, но немцы отдали испанцам даже «второй этаж». К перерыву хозяева выигрывали с крупным счётом, а по ударам вели – 13-1 (в створ – 6-0).

Испанцы открыли счёт после подачи углового. Альваро Мората воспользовался позиционной ошибкой защитника и поразил ворота Мануэля Нойера ударом головой.

Второй гол Ферран Торрес забил после кросса с левого фланга и удара Дани Ольмо головой. Мяч попал в перекладину, а вингер «Манчестер Сити» добил его в сетку. Немцы настолько безобразно сыграли в обороне, что хозяева имели ситуацию три в два у чужой вратарской.

Третий гол – тоже следствие углового. В этот раз воздух выиграл Родри.

Во втором тайме сборная Германия выглядела ещё безнадёжнее. Надо было показать характер, атаковать, но за 45 минут гости ограничились одним-единственным и неточным ударом по воротам. Команда Луиса Энрике пробила девять раз, а в створ попала четыре.

На 55-й минуте Ферран Торрес оформил дубль после контрвыпада – четыре испанца выскочили на двух немцев. Ещё через 16 минут Ферран Торрес сделал хет-трик, завершив быструю атаку по центру. Кстати, для Фабиана Руиса голевая передача на вингера «Манчестер Сити» стала третьей в матче, поэтому и у хавбека «Наполи» своеобразный хет-трик.

Наконец, в концовке сборную Германии добил Микель Оярсабаль. В обороне у команды Лёва творился уже такой бардак, что Хосе Луис Гайя спокойно принял мяч в штрафной после заброса и выкатил его Оярсабалю.

Немцы потерпели крупнейшее поражение в своей истории в официальных матчах. В 1909 году они проиграли Англии в товарищеской встрече со счётом 0:9. После такого позора Лёва могут и в отставку отправить.

Источник: championat.com

Германия поражение футбол чемпионат Йоахим Лёв
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