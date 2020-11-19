Необычную побочку прививки от гриппа нашли ученые

Обнаружено необычное свойство прививки от гриппа

Прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Пресс-релиз об этом опубликован на сайте Американской кардиологической ассоциации.

В ходе метаанализа ученые изучили данные более чем 237 тысяч человек. Они пришли к выводу, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вакцинированных от гриппа, был на 18% меньше по сравнению с теми, кто не получил прививку. Кроме того, по данным исследователей, на 28% снижался и риск смерти от других болезней, при этом вакцинированные от гриппа имели на 13% меньший риск столкнуться с проблемами с сердцем.