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Необычную побочку прививки от гриппа нашли ученые

15:00 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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В ходе метаанализа ученые изучили данные более чем 237 тысяч человек.

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Обнаружено необычное свойство прививки от гриппа

Прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Пресс-релиз об этом опубликован на сайте Американской кардиологической ассоциации.
В ходе метаанализа ученые изучили данные более чем 237 тысяч человек. Они пришли к выводу, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вакцинированных от гриппа, был на 18% меньше по сравнению с теми, кто не получил прививку. Кроме того, по данным исследователей, на 28% снижался и риск смерти от других болезней, при этом вакцинированные от гриппа имели на 13% меньший риск столкнуться с проблемами с сердцем.

грипп прививка
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