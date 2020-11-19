Прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Пресс-релиз об этом опубликован на сайте Американской кардиологической ассоциации.
В ходе метаанализа ученые изучили данные более чем 237 тысяч человек. Они пришли к выводу, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вакцинированных от гриппа, был на 18% меньше по сравнению с теми, кто не получил прививку. Кроме того, по данным исследователей, на 28% снижался и риск смерти от других болезней, при этом вакцинированные от гриппа имели на 13% меньший риск столкнуться с проблемами с сердцем.
Необычную побочку прививки от гриппа нашли ученые
15:00 19.11.2020
В ходе метаанализа ученые изучили данные более чем 237 тысяч человек.
Прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Пресс-релиз об этом опубликован на сайте Американской кардиологической ассоциации.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Интересно?
Противостоять в травле отношений России готовы в Китае
15:30 19-11-2020
Перевалило за 2 млн: Инфицированных коронавирусом 23 610 россиян нашли за сутки на 19 ноября 2020
15:30 19-11-2020
БердскКогда появятся антибиотики от пневмонии и лекарства от COVID- 19 в аптеках Бердска, ответил Минпромторг. Названы сроки для рецептов
15:20 19-11-2020
Почему немедленно нужно индексировать пенсии и повышать зарплату: прогноз экономистов
15:20 19-11-2020
Рекордную прибыль более 300 млрд рублей в 2020 году пообещали страховщикам. Коронавирус в помощь?
15:15 19-11-2020
Драма «Сибирь» американского режиссера Абеля Феррара в Wink 18+
15:13 19-11-2020
Новые жесткие ограничения из-за COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге
15:01 19-11-2020
Необычную побочку прививки от гриппа нашли ученые
15:00 19-11-2020