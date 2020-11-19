Выдадут 450 тыс. рублей на стройку и ремонт жилья в 2021 году семьям в России. Кому повезло?

Третий не лишний: многодетным дадут 450 тыс. на стройку и ремонт жилья

С 2021 года многодетные россияне смогут тратить госсубсидию в сумме 450 тыс. рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Как выяснили «Известия», такой законопроект Госдума рассмотрит в декабре. Его авторы поясняют, что сегодня многодетные семьи имеют право только на погашение ипотечного кредита на покупку недвижимости. Новые меры, по их мнению, будут способствовать улучшению жилищных условий, а также послужат импульсом для индивидуального жилищного строительства. Законопроект поддерживает правительство и большинство фракций нижней палаты парламента.

В ипотеку только стены

Как выяснили «Известия», комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» и в закон «Об актах гражданского состояния». В документе предлагается разрешить многодетным семьям (то есть от трех детей включительно) тратить государственную субсидию в сумме не более 450 тыс. рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Сегодня они имеют право направить эти деньги лишь на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному кредиту на покупку жилья.

— Мы поддержали этот законопроект, так как бывают ситуации, когда семьи берут кредиты на строительство собственных домов. Сегодня они выпадают из тех, кто мог бы претендовать на такую сумму. Мы посчитали, что это неправильно, согласились с авторами этой инициативы, — пояснил «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, изначально законопроектом предлагалось разрешить использовать эту сумму только на строительство, но комитет считает важным также предоставить людям возможность тратить эти деньги на ремонт.

— Зачастую граждане берут в ипотеку жилье, непригодное для жизни. Иногда это только стены. Поэтому мы считаем, что эту норму тоже нужно прописать в законопроекте. Эта поправка может появиться ко второму чтению, — пояснил парламентарий, отметив важность того, что нужно следить за целевым использованием этих средств.

Автор законопроекта депутат Госдумы от «Единой России» Даниил Бессарабов пояснил «Известиям», что причиной появления этой инициативы стали многочисленные обращения к нему избирателей. По его словам, сегодня не все россияне могут воспользоваться этой субсидией и это очень несправедливо.

— Расширение целей кредитного займа будет способствовать укреплению института семьи, многодетности, улучшению жилищных условий, а также послужит дополнительным импульсом для индивидуального жилищного строительства в России, — убежден депутат.

По его словам, законопроект стоит в законодательном плане Госдумы на декабрь.

Положительный отзыв на инициативу уже дало правительство, которое, правда, предложило учесть ряд замечаний (документ есть в распоряжении «Известий»). В том числе кабмин считает нужным предусмотреть в законопроекте, что предметом нового договора ипотеки должен быть земельный участок, на котором предполагается строительство.

Кроме того, в нем важно прописать механизм обеспечения контроля за целевым использованием субсидии. А чтобы не было злоупотреблений, связанных с занижением стоимости объекта, несоблюдением технологий строительства и несоответствием проектной документации, необходимо предусмотреть порядок проведения уполномоченными государственными или муниципальными органами проверки хода работ по его возведению.

Жилищный вопрос

Как выяснили «Известия», инициативу готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы.

— Нужно разрешить использовать средства по госсубсидии как можно шире и не только для строительства. Ведь речь идет о поддержке многодетных семей, которым эта помощь действительно очень нужна, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Аналогичного мнения придерживаются в КПРФ.

— Безусловно, мы поддержим это без разговоров. Всё, что связано с доступностью жилья для населения, а тем более для многодетных семей, можно только приветствовать, — пояснил «Известиям» член фракции, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил «Известиям», что его партия уже выходила с подобными инициативами.

— Программа субсидирования и программа материнского капитала имеют одну и ту же цель: поддержка семей и решение проблем с демографией. Мы выступаем за то, чтобы жилищный вопрос решался как можно скорее. Неслучайно при утверждении министров Госдумой Владимир Жириновский заявил, что необходимо поддерживать малоэтажное строительство, — пояснил депутат.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что законопроект получит широкую поддержку населения — если она будет реализована, то поможет многим российским семьям с решением жилищного вопроса. По словам эксперта, изначально с этой инициативой выходил «Общероссийский народный фронт». При этом он отметил, что между государством и обществом должно быть больше доверия, поэтому не стоит пугать граждан контролем за нецелевым использованием средств.

Источник: Известия