Иностранные сайты накажут за цензуру против СМИ

Иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, причем касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.

Источник: иностранные сайты планируют наказывать за цензуру против СМИ

В четверг в Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с текстом документа.

Ранее Роскомнадзор попросил Федеральное Собрание закрепить в законодательстве меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-ресурсах. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал агентству, что речь идет о санкциях за нарушения конституционных прав.

Как сообщил источник, авторами законопроекта выступили парламентарии от разных фракции.



Иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, причем касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, отметил собеседник агентства.

"Принципов в законе прописано несколько. Первое — это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности", — сказал источник.

Среди ответных мер, которые планируется вводить за цензуру — блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора.

Решение о мерах будут принимать по согласованию с МИД "Это важно, поскольку если речь будет идти об иностранных компаниях, то необходимо понимать внешнеполитические все обстоятельства и принимать такие решения, в том числе отталкиваясь и от позиции МИД", — подчеркнул источник.

В среду стало известно, что Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE", чьи видео с октября перестали попадать в раздел "В тренды". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".

Ранее Роскомнадзор уже направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и Россия 1.

Кроме того, видеохостинг YouTube ранее заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".

Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.

Источник: РИА Новости