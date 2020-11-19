19.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Иностранные сайты накажут за цензуру против СМИ

14:45 19.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, причем касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.

% name% title
Источник: иностранные сайты планируют наказывать за цензуру против СМИ

В четверг в Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с текстом документа.
Ранее Роскомнадзор попросил Федеральное Собрание закрепить в законодательстве меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-ресурсах. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал агентству, что речь идет о санкциях за нарушения конституционных прав.
Как сообщил источник, авторами законопроекта выступили парламентарии от разных фракции.

Иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, причем касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, отметил собеседник агентства.

"Принципов в законе прописано несколько. Первое — это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности", — сказал источник.
Среди ответных мер, которые планируется вводить за цензуру — блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора.
Решение о мерах будут принимать по согласованию с МИД "Это важно, поскольку если речь будет идти об иностранных компаниях, то необходимо понимать внешнеполитические все обстоятельства и принимать такие решения, в том числе отталкиваясь и от позиции МИД", — подчеркнул источник.
В среду стало известно, что Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE", чьи видео с октября перестали попадать в раздел "В тренды". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".
Ранее Роскомнадзор уже направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и Россия 1.
Кроме того, видеохостинг YouTube ранее заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".
Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.

Источник: РИА Новости

пресса СМИ цензура
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Примут закон?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Первый канал» подал в суд из-за критики в шоу "Голос" на Садальского
15:30 19-11-2020
«Первый канал» подал в суд из-за критики в шоу
Противостоять в травле отношений России готовы в Китае
15:30 19-11-2020
Противостоять в травле отношений России готовы в Китае
Перевалило за 2 млн: Инфицированных коронавирусом 23 610 россиян нашли за сутки на 19 ноября 2020
15:30 19-11-2020
Перевалило за 2 млн: Инфицированных коронавирусом 23 610 россиян нашли за сутки на 19 ноября 2020
БердскКогда появятся антибиотики от пневмонии и лекарства от COVID- 19 в аптеках Бердска, ответил Минпромторг. Названы сроки для рецептов
15:20 19-11-2020
Когда появятся антибиотики от пневмонии и лекарства от COVID- 19 в аптеках Бердска, ответил Минпромторг. Названы сроки для рецептов
Почему немедленно нужно индексировать пенсии и повышать зарплату: прогноз экономистов
15:20 19-11-2020
Почему немедленно нужно индексировать пенсии и повышать зарплату: прогноз экономистов
Рекордную прибыль более 300 млрд рублей в 2020 году пообещали страховщикам. Коронавирус в помощь?
15:15 19-11-2020
Рекордную прибыль более 300 млрд рублей в 2020 году пообещали страховщикам. Коронавирус в помощь?
Драма «Сибирь» американского режиссера Абеля Феррара в Wink 18+
15:13 19-11-2020
Драма «Сибирь» американского режиссера Абеля Феррара в Wink 18+
Новые жесткие ограничения из-за COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге
15:01 19-11-2020
Новые жесткие ограничения из-за COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге
Необычную побочку прививки от гриппа нашли ученые
15:00 19-11-2020
Необычную побочку прививки от гриппа нашли ученые
Кристина Орбакайте вышла из проекта Театра песни Аллы Пугачёвой на $400 млн
14:59 19-11-2020
Кристина Орбакайте вышла из проекта Театра песни Аллы Пугачёвой на $400 млн