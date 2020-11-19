Иностранные сайты накажут за цензуру против СМИ

В четверг в Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с текстом документа.
Ранее Роскомнадзор попросил Федеральное Собрание закрепить в законодательстве меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-ресурсах. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал агентству, что речь идет о санкциях за нарушения конституционных прав.
Как сообщил источник, авторами законопроекта выступили парламентарии от разных фракции.
"Принципов в законе прописано несколько. Первое — это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности", — сказал источник.
Среди ответных мер, которые планируется вводить за цензуру — блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора.
Решение о мерах будут принимать по согласованию с МИД "Это важно, поскольку если речь будет идти об иностранных компаниях, то необходимо понимать внешнеполитические все обстоятельства и принимать такие решения, в том числе отталкиваясь и от позиции МИД", — подчеркнул источник.
В среду стало известно, что Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE", чьи видео с октября перестали попадать в раздел "В тренды". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".
Ранее Роскомнадзор уже направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и Россия 1.
Кроме того, видеохостинг YouTube ранее заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".
Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.
Источник: РИА Новости