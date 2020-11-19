Точный гороскоп на пятницу 20 ноября: Благоприятный день будет у Раков

Весы проявят себя в серьезных делах, а Водолеям нужно избегать бурных споров

У Овнов сегодня возрастут амбиции. Этот день принесет вам успех в личной жизни и в профессиональной сфере. Вы будете твердо знать то, чего хотите добиться. День будет благоприятным для всех, кто имеет руководящие должности. В романтических делах тоже все хорошо сложится, но постарайтесь не быть слишком самоуверенными.

Сегодня Тельцы нуждаются в покое и надежности. Вы будете чувствовать себя очень скованно, вам будет сложно проявлять решимость на работе. День хорошо подходит для деловых встреч и переговоров. Во второй половине дня вы будете себя не очень хорошо чувствовать. Постарайтесь уделить побольше времени отдыху.

У Близнецов будет благоприятный день. Можете пустить в ход свое обаяние и общительность, в этот день вы сможете преподнести окружающим привлекательно идею, которая воодушевляет всех. Но не будьте легкомысленны, проявите ответственность и терпеливость. Настало удачное время для снятия напряжения между вами и родственниками.

Благоприятный день будет у Раков для решения рабочих вопросов. Вы почувствуете уверенность в собственных силах, а поэтому сможете применить на практике все накопленные знания. Сегодня вам представится замечательная возможность подзаработать или получить дополнительный доход. Прежде чем принимать любые предложения, взвесьте все.

Прекрасный день ожидает Львов. Вы сможете приумножить свои успехи в профессиональных областях. Для этого вам вовсе не понадобится поддержка окружающих. Сегодня вы будете способны добиться многого, опираясь только на свои умения и навыки. Но в этот день, несмотря на вашу пылкость и страстность, существует опасность в романтических отношениях.

Интеллект и организаторские способности Дев сегодня будут на высоте. У вас обострится сильное чувство долга, вы будете скрупулезно выверять все свои действия и это сразу положительно отразится на результате. Вашу работу будут приводить в пример коллегам. Не стоит гордиться своими временными удачами.

Весы будут упорно работать и проявят себя в серьезных делах. Вы сможете быстро собраться и успешно потрудиться над проектами, которые потребуют от вас внимательности и серьезного подхода. У вас проснется романтичная натура, ради любимого человека вы будете готовы на самые невероятные поступки.

Скорпионов сегодня ожидает успешный день. Вы будете как никогда энергичны и предприимчивы. Идеи, которые сегодня придут вам в голову, окажутся весьма удачными, возможно даже принесут успех в домашних делах и в карьере. Вы наверняка почувствуете прилив сил и жизненной энергии.

День у Стрельцов будет насыщенным и интересным. Прекрасный день, когда вы можете заняться творчеством или отдаться любимому делу. От процесса и результата вы получите максимум удовольствия. Используйте этот день для новых знакомств, именно в этот день вы сможете перевести ваши дружеские отношения в романтическое русло.

Первая половина этого дня у Козерогов пройдет спокойно и ровно. У вас возникнет потребность составить планы на будущее и подвести итоги работы. С подчиненных вы будете спрашивать со всей строгостью, вечером будете на своих возлюбленных вымещать накопившиеся негативные эмоции. Этот день для вас может закончиться ссорами и конфликтами.

Этот день у Водолеев пройдет с переменным успехом. В начале дня, возможно, вам удастся проявить себя, пообщавшись с начальством, но после обеда ситуация сильно изменится, вы почувствуете нервозность и несдержанность, которые могут испортить ваши отношения с сослуживцами. Постарайтесь избегать разногласий и бурных споров в коллективе.

Рыбам сегодня придется проявить житейскую мудрость и выдержку. Вам будет сложно реагировать на жизненные обстоятельства, любые взлеты и падения могут на какое-то время вас выбить из колеи. Чтобы верно понять происходящее, постарайтесь спокойно все проанализировать и выработать свою стратегию поведения.

Источник: izvmor.ru