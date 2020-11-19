Новых 176 зараженных COVID-19 нашли аз сутки на 19 ноября в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 19 ноября в регионе выявлено 20 712 случаев COVID-19.

В отделениях реанимации находятся 202 человека

По данным оперативного штаба на утро 19 ноября в регионе выявлено 20 712 случаев COVID-19 (+176 за сутки), в том числе у 1 333 детей. 16 836 пациентов выписаны с выздоровлением (+167 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 39 лет, 67 лет и женщины в возрасте 70 лет, 81 года, 82 года, 83 года, 94 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 677 человек.

В отделениях реанимации находятся 202 человека. На ИВЛ – 51 пациент.

Госпитализированы 54 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 612.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 657 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 856 680 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 502 жителя региона, 62 633 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 797 обращений, госпитализированы 22 человека.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу