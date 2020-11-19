Почему свалились 30 вагонов с дизтопливом на железной дороге в Новосибирской области, назвал причину Ространснадзор

Названа причина схода десятков вагонов на новосибирской железной дороге

Ространснадзор назвал предварительную причину схода десятков вагонов с дизельным топливом и щебнем. Ведомство объявило дополнительные проверки колес в локомотивных депо.

«Предварительной причиной транспортного происшествия послужила спрессовка бандажа шестой колесной пары тепловоза ТЭМ-2 из-за нарушения технологии формирования колесной пары при проведении локомотиву среднего ремонта», — говорится в опубликованном отчете Ространснадзора об аварии.

30 вагонов сошли с рельсов в Новосибирской области 8 ноября. Половина из них перевернулась, в них было дизельное топливо, щебень и пластиковый гранулят.

После аварии Ространснадзор и Западно-Сибирская железная дорога решили провести дополнительные проверки колесных пар в локомотивных депо.

«При проведении целевых проверок и контрольных поездок командно-инструкторским составом организованы проверки качества приемки экипажной части локомотивов, знания локомотивными бригадами признаков ослабления бандажей и неисправностей колесных пар», — добавили в Ространснадзоре.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Пострадавших нет.