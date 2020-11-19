Мертвеца с загадочными дневниками нашли у стен психиатрической клиники

На протяжении семи лет он лечился там от хронического психического расстройства. По предварительной версии, мужчина свел счеты с жизнью.

С места трагедии оперативники изъяли сумку с дневниками и тетрадями

Накануне в Благовещенске произошла трагедия - прямо у стен психиатрической клиники был обнаружен труп мужчины с загадочными дневниками. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Оказалось, что погибший проходил в этой клинике лечение. На протяжении семи лет он лечился там от хронического психического расстройства. По предварительной версии, мужчина свел счеты с жизнью.

С места трагедии оперативники изъяли сумку с дневниками и тетрадями, в которых он вел свои записи. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели несчастного.

Источник: bash.news