Новые жесткие ограничения из-за COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге

В театрах и концертных залах Петербурга должно быть не более 25% зрителей от числа мест. Но если до 18 ноября успели продать много билетов, то эту квоту власти разрешили нарушать. Московские власти не дали таких послаблений.
В Петербурге вводятся дополнительные ограничительные меры в связи с эпидемией COVID-19. Постановление о них подписал губернатор Александр Беглов, документ опубликован на сайте правительства города.
Что запретили в Петербурге:
в театрах, концертных залах и кинотеатрах число зрителей не должно превышать 25% от количества мест в залах;
запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия;
работу ледовых катков и предприятий общественного питания в торговых центрах;
для ледовых катков на воздухе и в других помещениях установлено ограничение — не более одного человека на 10 кв. м;
на открытых катках одновременно могут кататься не более 30 человек;
на территории открытых катков обязательно должны быть раздевалки.
Дополнительно ужесточаются требования к детским игровым комнатам при предприятиях общественного питания. Требования к каткам и спортивным мероприятиям не относятся к профессиональной подготовке спортсменов.
Для театров и концертных залов администрация сделала одно исключение — количество зрителей может превышать 25% от числа мест, если по состоянию на 18 ноября на представление было продано большое количество билетов.
Ограничения на катках и предприятиях общепита вступают в действие с 23 ноября, для театров, кинотеатров и концертных залов — с 1 декабря.
В Москве ограничение в 25% зрителей в театрах и кино введены с 13 ноября. Однако московские власти не дали театрам и концертным залам поблажки — квота сохраняется даже на представления, на которые уже проданы билеты по прежней норме — 50% зрителей.
Министерство культуры поначалу выпустило приказ о том, что подведомственные ему театры могут пускать зрителей по заранее купленным билетам с нарушением квоты в 25%, однако позже выпустило новый документ, в котором объявило этот приказ недействительным.