Новые жесткие ограничения из-за COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге

В Петербурге ввели лимит для театров и запретили зрителей на спорте

В театрах и концертных залах Петербурга должно быть не более 25% зрителей от числа мест. Но если до 18 ноября успели продать много билетов, то эту квоту власти разрешили нарушать. Московские власти не дали таких послаблений.

В Петербурге вводятся дополнительные ограничительные меры в связи с эпидемией COVID-19. Постановление о них подписал губернатор Александр Беглов, документ опубликован на сайте правительства города.

Что запретили в Петербурге:

в театрах, концертных залах и кинотеатрах число зрителей не должно превышать 25% от количества мест в залах;

запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия;

работу ледовых катков и предприятий общественного питания в торговых центрах;

для ледовых катков на воздухе и в других помещениях установлено ограничение — не более одного человека на 10 кв. м;

на открытых катках одновременно могут кататься не более 30 человек;

на территории открытых катков обязательно должны быть раздевалки.

Дополнительно ужесточаются требования к детским игровым комнатам при предприятиях общественного питания. Требования к каткам и спортивным мероприятиям не относятся к профессиональной подготовке спортсменов.

Для театров и концертных залов администрация сделала одно исключение — количество зрителей может превышать 25% от числа мест, если по состоянию на 18 ноября на представление было продано большое количество билетов.

Ограничения на катках и предприятиях общепита вступают в действие с 23 ноября, для театров, кинотеатров и концертных залов — с 1 декабря.

В Москве ограничение в 25% зрителей в театрах и кино введены с 13 ноября. Однако московские власти не дали театрам и концертным залам поблажки — квота сохраняется даже на представления, на которые уже проданы билеты по прежней норме — 50% зрителей.

Министерство культуры поначалу выпустило приказ о том, что подведомственные ему театры могут пускать зрителей по заранее купленным билетам с нарушением квоты в 25%, однако позже выпустило новый документ, в котором объявило этот приказ недействительным.