Несладкая жизнь: На пельмени и газировку введут акцизы в России

Под такое регулирование может попасть значительное число популярных продуктов, например селедка

В России предложили ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли — свыше 22,5 г и 2,5 г на 100 г товара соответственно. Общественная палата РФ, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества направили письма с такой инициативой главам Минфина, Минпромторга и Минздрава. С копией документа ознакомились «Известия». Размер акциза должно определить правительство, считают авторы предложения. Поступающие в бюджет средства можно использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, в частности диабета второго типа, считают они. При этом цены на ряд продуктов могут вырасти, отметили эксперты.

Налог за вредность

В числе продуктов, на которые могут быть распространены акцизы, — соусы, консервы, готовая мясная продукция, продукты быстрого приготовления (пицца, пельмени, фастфуд), сладкие газированные напитки, сказал «Известиям» один из авторов инициативы, первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов.

Однозначно должны быть введены акцизы и на совершенно необязательные для потребления товары, такие как кондитерские изделия (торты, пирожные), подчеркнул он. Поступающие в бюджет средства можно использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, например диабета второго типа, добавил Артем Кирьянов.

В обращении к главам министерств авторы инициативы указали, что отдельные виды продуктов с естественно повышенным содержанием сахара и соли могут быть исключением и не попадать под предлагаемый налог.

— Определение точного размера акциза — компетенция законодателя. Но дополнительные 50 копеек к стоимости вредных товаров — меньшее зло, чем траты на лечение, например, диабета второго типа, — сказал Артем Кирьянов.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что письмо пока не поступило на рассмотрение. Сейчас в министерстве не обсуждают вопрос введения акциза на продукты с повышенным содержанием сахара и соли, сказали в ведомстве. На момент публикации в Минпромторге и Минздраве на запрос «Известий» не ответили.

С 2018 года в России действует добровольная маркировка продуктов питания и напитков «Светофор», разработанная Роспотребнадзором. Система предполагает размещение на упаковке информации о количестве соли, сахара, жира и трансжиров в продукции. Высоким, то есть «красным» считается содержание более 22,5 г сахара на 100 г продукта (или 27 г на порцию) и 0,7 г и более поваренной соли на 100 г мясной или рыбной продукции. Естественное содержание соли в продуктах редко превышает 0,2 г на 100 г.

Система не получила широкого применения, сказала «Известиям» директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Тем временем распространенность сахарного диабета в стране составляет 6%, а численность больных — около 9 млн человек, отметила врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян. Нередко к заболеванию приводит неправильное питание, в том числе избыточное потребление сахара, сказала она.

Также избыток сладкого в рационе провоцирует ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, кариес. Употребление лишней соли может приводить к гипертонии, инфаркту, инсульту, остеопорозу, провоцирует риск развития онкологии, сказала Дарья Гладыш. 20% населения — соль-чувствительные: при ее избыточном потреблении у них может повышаться артериальное давление, добавила врач-эндокринолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики ФУВ МОНИКИ Наталья Балашова.

Но граждане нередко не осознают, какое количество соли или сахара они потребляют, подчеркнула Дарья Гладыш. Люди также зачастую не понимают, что означают перечисленные в составе продуктов и напитков заменители и химические вещества, добавила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

Мнения разделились

Люди должны четко понимать, что вредно, а что полезно для питания, полагает депутат ГД Сергей Вострецов. Продукция с повышенным содержанием соли или сахара как минимум должна содержать указание о вреде употребления этих веществ в больших количествах, по аналогии с табаком и алкоголем, считает парламентарий. Вопрос ввода акцизов на такую продукцию — дискуссионный, добавил он.

— Введение акциза повлияет на цену, как повлияло на табак и алкоголь. Но если в результате в стране будет меньше заболеваний и смертности, связанных с употреблением вредных продуктов, такая мера будет оправданной, — считает Сергей Вострецов.

Наталья Беляева также считает инициативу разумной, поскольку продукты, употребление которых может привести к развитию заболеваний эндокринной системы, должны выделяться. Запретить их производство невозможно, поскольку тогда могут сократиться рабочие места, поступление налогов в бюджет, добавила эксперт.

Насколько вырастут цены на продукты, будет зависеть от размера акциза, отметила Наталья Беляева. Акциз — это косвенный налог, он включен в цену товара, то есть выплачивает его покупатель, который выбирает для себя такое питание, уточнила она.

— В российской индустрии напитков отсутствуют продукты с таким высоким содержанием сахара — 22 г на 100 г. Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод не поддерживает разделение продуктов на вредные и полезные, считая такой подход несистемным в плане продвижения здорового образа жизни, — сказал «Известиям» президент союза Максим Новиков.

При этом индустрия напитков поддерживает принципы рационального потребления, добавил он.

— Инициатива яркая. Но вместо глубокого анализа проблемы и системных подходов предлагается, как обычно, простой эффективный способ — ввести налоги, то есть увеличить розничную цену товара, — отметил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупнейших производителей пищевой продукции в России) Алексей Поповичев.

Под такое регулирование может попасть значительное число популярных продуктов, например селедка. Для решения проблемы необходимо больше внимания уделять воспитанию у населения новых пищевых привычек, и начинать эту работу надо с детского возраста, полагает Алексей Поповичев.

Акцизы — это «амортизация» здоровья потребителя: государство разрешает покупать и употреблять продукты с высоким уровнем сахара и соли, а специальный налог идет на компенсацию тех болезней, которые вызывают их повышенное потребление, считает диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Алекс Плато.

Источник: Известия