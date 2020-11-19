Когда появятся антибиотики от пневмонии и лекарства от COVID- 19 в аптеках Бердска, ответил Минпромторг. Названы сроки для рецептов

На каждом рецепте указываются сроки, в которые препараты должны быть предоставлены больному. Если же эта услуга не оказана аптечной сетью, может быть зафиксировано нарушения. Куда звонить жаловаться? Названы телефоны.

Есть ли дефицит лекарств в аптеках Бердска в пандемию, ответил Минпромторг

Кто ответит за дефицит антибиотиков и противовирусных лекарств в пандемию в Бердске? "Курьер. Среда. Бердск" направил запрос в министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области для того, чтобы узнать ответы на вопрос, когда в аптеках нашего города появится такие препараты, как Амоксициллин, Азитромицин, термометры, витамины и и.д. Напомним, выламывают дверь, матерят и обманывают - как покупают лекарства во вторую волну COVID-19 жители Новосибирска, призналась фармацевт. Историю из первых уст она рассказала "Курьер. Среда. Бердск". Бизнес Бердска предупредил власти области о дефиците лекарств в аптеках. Но что на это ответили в министерстве?

Оказывается, они не контролируют аптеки. Хотя казалось бы торговля лекарствами и торговля в принципе - это основная сфера, которую Минпромторг должен регулировать.

- Исполнительные органы государственной власти области не наделены полномочиями по регулированию отношений между хозяйствующими субъектами. Они вправе сами устанавливать сроки и объемы поставок исходя из индивидуальных потребностей. Информацией о точных датах поставок лекарств в аптечные организации районов и городских округов министерство промышленности и торговли не располагает, - заявил Гончаров 17 ноября.

Однако отметил, что по поручению губернатора Травникова Минпромторгом организован мониторинг запасов лекарственных препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения РФ для профилактики и лечения COVID-19 в аптечных сетях области.

- Согласно мониторингу, противовирусные препараты и антибиотики в аптеках Бердска, Искитима и Искитимского района в наличии имеются, устойчивой дефектуры не выявлено, - заверяет Гончаров.

Также министр промышленности и торговли рассказал, что по закону на рецептах указываются сроки, в которые препараты должны быть предоставлены больному.

Сроки предоставления препаратов:

В случае отсутствия у аптеки лекарственного препарата, указанного в рецепте, при обращении лица к субъекту розничной торговли рецепт принимается на обслуживание в следующие сроки (далее - отсроченное обслуживание):

- рецепт с пометкой "statim" (немедленно) обслуживается в течение одного рабочего дня со дня обращения лица к субъекту розничной торговли;

- рецепт с пометкой "cito" (срочно) обслуживается в течение двух рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли;

- рецепт на лекарственный препарат, входящий в минимальный ассортимент лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи, обслуживается в течение пяти рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли;

- рецепт на лекарственный препарат, отпускаемый бесплатно или со скидкой и не вошедший в минимальный ассортимент лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи, обслуживается в течение десяти рабочих дней со дня обращения лица в аптеку

- рецепты на лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии, обслуживаются в течение пятнадцати рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли.

Куда звонить, если в аптеке нет нужного лекарства?

Об отсутствии лекарственных препаратов, гражданин вправе обратиться на единый номер вызова 112, или Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области, тел.: 8 (383) 223-23-15, адрес электронной почты: priemnaya@reg54.roszdravnadzor.

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