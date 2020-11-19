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Драма «Сибирь» американского режиссера Абеля Феррара в Wink 18+

15:13 19.11.2020
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В Wink на эксклюзивных правах теперь доступен новый фильм «Сибирь» легендарного американского кинорежиссера Абеля Феррара c Уиллемом Дефо в главной роли. Мировая премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года.

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Фильм «Сибирь» это история владельца бара, который отправляется в невероятное путешествие, финал которого непредсказуем. Главную роль исполнил известный актер и четырехкратный номинант на премию «Оскар» Уиллем Дефо, известный по фильмам «Ван Гог», «Маяк», «Проект Флорида», «Тень вампира» и «Взвод».

Режиссер и автор сценария Абель Феррара легендарный кинорежиссер, многократный номинант Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей. Среди его самых известных работ — «Плохой лейтенант», «Похитители тел», «Пазолини», «Живьем во Франции», «Похороны» и другие фильмы.

«После “Пазолини” ко мне начали приходить сумасшедшие странные образы, они не были урбанистическими и современными. И я просто позволил им развиваться в моем воображении. Это место похоже на мир Джека Лондона с собаками, неожиданными встречами, остановками в путешествии, которые были определены совершенно различными местами и временем. Я не пытаюсь написать идеальный сценарий, а скорее собрать образы, проникнуть в глубины памяти, создать новые возможности, бросить вызов нашему мышлению, чтобы запечатлеть переживания, которые будут достаточно актуальными и найдут свой отклик у аудитории», — рассказал кинорежиссер Абель Феррара.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций).

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ПАО «Ростелеком»
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