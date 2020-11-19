Исчез «Йодомарин» из аптек России. Куда пропал?

Рост спроса на йодосодержащие препараты произошел из-за того, что у людей не было возможности летом отдыхать на море, как они делали раньше.

В российских аптеках возник дефицит «Йодомарина»

Аптеки и фармдистрибьюторы зафиксировали дефицит «Йодомарина», популярного препарата для профилактики заболеваний щитовидной железы и восполнения недостатка йода в организме. Причины его исчезновения пока неизвестны.

Что говорят представители сетей

Дефицит «Йодомарина» действительно есть, говорит глава сети «Неофарм» Евгений Нифантьев. «По препарату «Йодомарин» наблюдается вымывание из ассортимента аптек — по причине отсутствия поставок от дистрибьюторов», — также сообщил РБК представитель «36,6». О том, что дефицит препарата был, подтвердил РБК и представитель «Магнит аптека», указав, что поставки ожидаются в ближайшее время. Нифантьев со ссылкой на производителя уточнил РБК, что отгрузки препарата начались, но дефицит планируется ликвидировать только к концу ноября.



По данным аналитической компании DSM Group, в рамках непатентованного наименования калия йодид препарат «Йодомарин» на 2020 год занимает лидирующую долю рынка по аптечным продажам в 93,1% в рублях и 89,1% в упаковках.

Падение продаж препарата началось в середине сентября. В октябре 2020 года было продано немногим больше 123 тыс. упаковок, хотя за аналогичный период прошлого года — 320,5 тыс. Несмотря на популярность «Йодомарина» у потребителя, в рамках действующего вещества калия йодид в государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано несколько аналогов, в том числе российского производства, — к примеру, «Калия йодид Реневал» фармкомпании «Обновление», «Йодбаланс» производства Merck и др.

Зачем принимают йодид калия

Исходя из показаний к применению препарат используется для профилактики заболеваний щитовидной железы и при дефиците йода в организме и содержит физиологические суточные дозы йода.

По словам завкафедрой эндокринологии № 1 Сеченовского университета Валентина Фадеева, препараты йода назначаются при повышенной потребности в нем — во время беременности или с лечебной целью при эутиреоидном зобе (увеличении объема щитовидной железы). В профилактических целях препарат тоже применяют, однако если человек употребляет в пищу йодированную соль вместо обычной, то необходимости в такой профилактике нет.

РБК направил запрос производителю препарата — ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» (российское представительство итальянской Menarini Group). В пресс-службе Росздравнадзора РБК сообщили, что ведомство не получало писем от производителей о приостановке или прекращении производства препарата. Всего, по данным Росздравнадзора, в 2020 году производителем было выпущено в гражданский оборот более 400 тыс. упаковок «Йодомарина» в дозировке калия йодида 100 и более 1 млн 600 тыс. упаковок препарата в дозировке 200.

Почему мог возникнуть дефицит

Опрошенные РБК дистрибьюторы «Йодомарина» подтвердили РБК возникший дефицит, но назвали разные причины нехватки лекарства. Коммерческий директор фармкомпании «Пульс» Вадим Копылов объяснил пропажу препарата проблемами производства: «Препарат к нам приходит, но в ограниченных количествах». Представитель другого дистрибьютора, компании «Катрен», сообщил РБК, что «Йодомарина» на остатках практически нет. «Он периодически появляется, но, видимо, быстро разбирают. Поступления какие-то от производителя есть, но сложно оценить их достаточность», — отвечают в «Катрене».

Рост спроса на йодосодержащие препараты произошел из-за того, что у людей не было возможности летом отдыхать на море, как они делали раньше, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. При этом дефицит препарата может частично объясняться и возникавшими осенью проблемами с маркировкой, добавляет эксперт.

Ранее на фоне возникшего в регионах России дефицита противовирусных и антибактериальных препаратов и сбоев системы маркировки Минпромторг перевел ее работу в уведомительный режим. Аптеки смогли продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения от системы регистрации сведений об их приемке.

Беспалов считает, что ситуация с продажей лекарств из аптек в связи с уведомительным режимом работы системы маркировки улучшилась, но проблемы в рамках дистрибуции и производства осталась. «Пока были запасы немаркированных препаратов, проблема более-менее нивелировались, но сейчас за счет ажиотажа и сезонного подъема спроса немаркированной продукции остается все меньше по определенным препаратам. Дефицит перешел из аптек на уровень опта», — резюмировал эксперт.

Упрощенный уведомительный порядок маркировки предназначался для аптек и дистрибьюторов, но на производителей — как российских, так и иностранных, — это правило не распространяется, поэтому сбои с поставками остаются, пояснил РБК глава Ассоциации международных фармпроизводителей Владимир Шипков.

«Производитель должен получить корректный ответ от системы и ввести продукцию в гражданский оборот. Были отдельные улучшения после усилий со стороны производителей и оператора системы — ЦРПТ в рамках ручного «проталкивания» товара. За последнюю неделю мы видим чуть больше примеров улучшения ситуации, но речь идет о новых поставках. Со старыми партиями по-прежнему есть сбои, которые не решаются с конца октября», — говорит Шипков. Тем не менее искать причины дефицита лекарств только в маркировке неверно — к нему может приводить сочетание сразу ряда факторов. В ассоциацию производителей входят более 60 международных компаний, в том числе и «Берлин-Хеми/А. Менарини».

Как сообщили РБК в пресс-службе оператора ЦРПТ, отсутствие или наличие «Йодомарина» никак не может быть связано с маркировкой. «В обороте, в основном в оптовом звене, находится 150 тыс. упаковок маркированного препарата. По данным системы и по информации от производителя, в системе нет ни одной упаковки «зависшего» Йодомарина», — указали там. Производитель перешел на упрощенную схему работы, добавляют в ЦРПТ.

В ЦРПТ также отмечают, что упрощенный уведомительный порядок распространяется на всех участников отрасли, включая производителей. «В случае если участники подают информацию, но не получают от системы успешного ответа в течение 15 минут, они продолжают операции с лекарствами, не дожидаясь ответа», — сообщают в ЦРПТ.

Источник: РБК