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Украсить магазины, рестораны и салоны красоты к Новому году-2020 посоветовала бизнесменам власть Бердска

17:00 19.11.2020
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Можно принять участие в конкурсе на лучшее в этом году новогоднее оформление предприятий потребительского рынка.

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Город украсят к Новому году

В целях улучшения внешнего облика города, создания праздничной атмосферы в новогодние и рождественские праздники администрация города Бердска рекомендует организовать праздничное новогоднее оформление объектов потребительского рынка и принять участие в конкурсе на лучшее в 2020 году новогоднее оформление предприятий потребительского рынка.

Участниками конкурса являются юридические лица (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории города Бердска в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли;

2) лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания;

3) лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания.

При подведении итогов Конкурса учитываются следующие критерии:

1) наружное оформление предприятий;

2) установка и украшение на прилегающих территориях елок, сказочных и новогодних персонажей;

3) наличие ледяных, снежных скульптур, городков, горок;

4) оформление зала для посетителей, оборудование отдела или витрины с новогодним ассортиментом товаров;

5) организация тематических выставок-продаж, дегустаций, проведение праздничных акций в течение декабря.

Заявки принимаются отделом промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации в период с 07 по 21 декабря 2020 года по адресу: ул. М.Горького, 9, каб.5, тел. 2-00-26.

Источник: berdsk.nso.ru

новый год украшение
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