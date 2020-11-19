Откуда воняло тухлятиной, спросили 175 жителей Новосибирска у прокурора. И он ответил

Экспертами не обнаружено нарушений, связанных с превышением в атмосферном воздухе предельных концентраций вредных веществ. Организация имеет все необходимые документы на природопользование, в законном порядке осуществляет внутренний экологический и санитарно-эпидемиологический контроль.

Предполагаемым источником запахов являлся свинокомплекс АО «Кудряшовское»

Прокуратура Новосибирской области в текущем 2020 году проанализировала поступившие от граждан 175 обращений, в т.ч. адресованные в мэрию г. Новосибирска и контролирующие органы, сведения средств массовой информации об эпизодически возникающем неприятном запахе в городе Новосибирске и его окрестностях.

Источником распространения запахов, в зависимости от мест его локализации, «розы ветров» и иных обстоятельств, в различные сезоны года могут быть разные объекты.

В связи с этим прокуратура с привлечением специалистов природоохранных органов организовала проверки соблюдения требований законодательства (выбросов вредных веществ в атмосферу, размещения отходов производства) в АО «Кудряшовское», ООО НПК «Агротех» и на мусорных полигонах. Эти хозяйствующие субъекты, а также иные объекты проверок определены на основе анализа мест концентрации неприятного запаха, жалоб граждан и направления ветра в эти дни.

Учитывая, что в ряде обращений предполагаемым источником запахов являлся свинокомплекс АО «Кудряшовское» - проведены лабораторные исследования образцов воздуха, отобранные вблизи предприятия.

Экспертами не обнаружено нарушений, связанных с превышением в атмосферном воздухе предельных концентраций вредных веществ. Организация имеет все необходимые документы на природопользование, в законном порядке осуществляет внутренний экологический и санитарно-эпидемиологический контроль. Прокурорская проверка на этом предприятии продолжена.

По итогам проверки ООО НПК «Агротех» выявлены нарушения экологических требований, правил эксплуатации очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, в связи с чем приняты меры реагирования (внесено представление и возбуждено 2 административных дела по ст.ст. 8.1, 8.21 КоАП РФ).

После прокурорского вмешательства предприятие приняло меры к устранению нарушений (разрабатывает программу производственного экологического контроля, проводит инвентаризацию источников выбросов и др.).

В ноябре т.г. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора по согласованию с прокуратурой провела внеплановую проверку исполнения АО «Новосибирская птицефабрика» законодательства об охране окружающей среды.

Поскольку общество осуществляет промышленные выбросы, в которых содержание вредных (загрязняющих) веществ превышает допустимые нормы, надзорный орган выдал предписание.

Прокуратура совместно с региональным Роспотребнадзором дважды проверила исполнение закона на мусорном полигоне «Левобережный» в связи с возгораниями. Специалисты провели экспертизы проб воздуха, отобранные вблизи жилой застройки в период возгорания полигона. Эксперты установили, что концентрации вредных веществ в пробах воздуха не превышали предельно-допустимых.

В настоящее время прокурорские проверки предприятий и иных объектов не завершены.

Источник: epp.genproc.gov.ru