Превратили в «заслуженного экономиста» замминистра Виталия Шовтак в Новосибирской области

Виталий Шовтак (справа)

Замминистра экономики региона Виталий Шовтак получил звание «заслуженный экономист Новосибирской области». Постановление губернатора опубликовано на сайте правительства.

Также «заслуженными экономистами» стали бухгалтер горбольницы №1 Галина Григорьева, ректор Новосибирского госуниверситета экономики и управления Александр Новиков.

Региональные власти присвоили и другие звания. Например, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева и мировой судья из Советского района города Юлия Матренчева объявлены «заслуженными юристами».

Новосибирское правительство еще при губернаторе Владимире Городецком ввело 20 званий для поощрения «заслуженных работников» различных сфер экономики. Лауреаты получают по 25 тыс. рублей из бюджета региона.

Источник: tayga.info