Розыск: Исчезла вместе с Hyundai Creta 36-летняя Татьяна Кучеева в Новосибирске

Не исключено, что она поехала на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

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Татьяна Кучеева уехала из дома 12 ноября, заявление о пропаже поступило накануне.

В Новосибирске разыскивают пропавшую без вести 36-летнюю Татьяну Кучееву. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, заявление о пропаже женщины поступило в отдел полиции 17 ноября. В МВД добавили, что сибирячка пропала без вести около шести дней назад. На страницу в социальных сетях Татьяна Кучеева последний раз заходила днём 12 ноября.

Также в МВД рассказали, что предположительно женщина покинула дом на белом внедорожнике Hyundai Creta. Не исключено, что она поехала на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Новосибирск» подтвердили, что от родственников поступало заявление о пропаже Татьяны Кучеевой.