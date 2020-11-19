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Розыск: Исчезла вместе с Hyundai Creta 36-летняя Татьяна Кучеева в Новосибирске

16:11 19.11.2020 Фото: nagoyacar.com
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Не исключено, что она поехала на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

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2020 Hyundai Creta Picture - Cars New Reviews 2019

Татьяна Кучеева уехала из дома 12 ноября, заявление о пропаже поступило накануне.

В Новосибирске разыскивают пропавшую без вести 36-летнюю Татьяну Кучееву. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, заявление о пропаже женщины поступило в отдел полиции 17 ноября. В МВД добавили, что сибирячка пропала без вести около шести дней назад. На страницу в социальных сетях Татьяна Кучеева последний раз заходила днём 12 ноября.

Также в МВД рассказали, что предположительно женщина покинула дом на белом внедорожнике Hyundai Creta. Не исключено, что она поехала на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Новосибирск» подтвердили, что от родственников поступало заявление о пропаже Татьяны Кучеевой.

Hyundai Creta поиски пропала розыск Татьяна Кучеева
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