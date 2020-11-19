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“Спали как ангелочки, и я их задушила»: Задержали убившую сына и дочку мать в Москве

16:12 19.11.2020 Фото: соцсети ©nsk.kp.ru
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Мертвых детей нашел отец, а его бывшая жена в этот момент была в невменяемом состоянии.

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Молодая женщина сказала, что устала от воспитания детей

Стали известны подробности смерти двухлетнего мальчика и его пятилетней сестренки, тела которых вечером во вторник, 17 ноября, нашел отец в квартире на улице Тайнинской, что на северо-западе Москвы. В тот вечер мужчина пришел домой к бывшей жене Марине* и обнаружил страшное.

- Сын и дочка лежали на кровати и не дышали. Они были накрыты одеялом, рядом лежали их игрушки, - дал показания следователям мужчина.

По словам Ахмеда*, жена находилась в квартире и была в невменяемом состоянии. Даже когда приехала полиция, женщина продолжила биться в истерике и ничего толком объяснить не смогла. Тела детей направили на экспертизу, а женщину увезли в психиатрическую клинику.

- Про предварительным данным, смерть детей наступила от асфиксии. По версии следствия, их задушила мама, - сообщили kp.ru собственные источники в следствии.

Рано утром в среду, 18 ноября, женщину привезли на допрос. Сейчас она дает показания следователям. Известно, что детей она решила убить в тот момент, когда они спали.

- Спали как ангелочки, и я их убила, - рассказала на допросе женщина.

После этого мамаша планировала свести счеты с жизнью, но не смогла.

Про семью пока известно немного. Познакомились они в Москве. Мама малышей - русская, отец — приезжий из Узбекистана, но несколько месяцев назад он получил гражданство России. Мужчина работал поваром и полностью обеспечивал семью. Почти сразу после свадьбы на свет появилась дочка, потом сын. До рождения малышей женщина работала менеджером. Но последние 8 лет она провела в декретном отпуске. Проблемы в семье начались сразу после рождения второго ребенка.

- По словам женщины, она устала от воспитания детей. Муж, якобы не помогал ей и постоянно находился на работе. В итоге она подала на развод, - пояснил kp.ru источник в следствии.

По предварительным данным, после рождения сына у женщины началась послеродовая депрессия. Однако за медицинской помощью она не обращалась.

- Сразу после убийства детей, она напилась спиртных напитков, - добавила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

* - имена изменены.

Источник: nsk.kp.ru

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