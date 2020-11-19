Как проверить есть ли задолженность в федеральной службе судебных приставов

На его сайте https://uovgo.ru можно найти подробную информацию. Сервис позволяет проверять наличие задолженности по разным критериям. Например, фамилии или исполнительному производству. Проверка выполняется онлайн. Данные получают из официального банка исполнительных производств федеральной службы судебных приставов России.

Как происходит проверочный процесс

На сайте https://uovgo.ru/zadolzhennost-u-pristava-po-familii можно узнать о задолженности по фамилии. Для этого нужно ввести в поля формы соответствующие данные. Это ФИО, дата рождения, регион поиска. Также имеется возможность поиска по номеру исполнительного производства и по названию юридического лица.

После ввода данных системе сервиса необходимо около 30-ти секунд, чтобы предоставить клиенту детальные данные. На сайте также можно оплатить ее в режиме онлайн. Сведения получают из базы ГИС ГМП.

Она содержит данные о задолженностях граждан РФ. В ней содержатся данные о штрафах ГИБДД, налоговых задолженностях, задолженностях по исполнительным производствам, разным видам кредитов. Доступ к данным базы совершенно бесплатный в соответствии с приказом ФССП России. Клиенты могут проверить информацию в режиме онлайн.

Проверка запрета на выезд за границу

На сайте можно проверить наличие запрета на выезд за границу https://uovgo.ru/proverit-zapret-na-vyezd-iz-rf. Она выполняется аналогично проверке по фамилии. В поля формы вписываются данные ФИО, регион, дата рождения. В результате, клиент получает информацию о наличии или отсутствии запрета на выезд из РФ.

Данные о задолженностях могут понадобиться в различных ситуациях. Онлайн сервис значительно упрощает поиск и получение такой информации. Он не требует трат времени и сил, данные предоставляются в течение тридцати секунд. Сервис совершенно бесплатный.

На сайте имеются все возможности для быстрого поиска задолженностей. Консультации можно получить у службы поддержки, контактные данные (электронная почта) указаны.