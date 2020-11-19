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После взрыва кислорода перевели пациентов Коммунарки в соседние корпуса

17:15 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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Больных в этом блоке не было. Пострадавших нет. Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет.

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Пациенты, размещенные в соседних корпусах больницы, переводятся в рядом стоящие сооружения

В дополнение к официальному сообщению о разгерметизации кислородной линии в больнице в Коммунарке пресс-служба Департамента здравоохранения сообщает.

Для проведения ремонтных работ, чтобы не мешать строителям и наладчикам, пациенты, размещенные в соседних корпусах больницы, переводятся в рядом стоящие сооружения, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация.

Как пресс-служба сообщила ранее, во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Больных в этом блоке не было. Пострадавших нет. Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет.

Источник: mosgorzdrav.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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