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Медтехника: для чего нужны ирригаторы и какие главные их функциональные особенности и характеристики?

16:24 19.11.2020
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На сегодняшний день, зубная боль является одной из самых сильных. Поэтому за гигиеной полости рта необходимо следить в первую очередь.

Чтобы гигиена осуществлялась на высоком уровне, стоит иногда посещать врача и делать процедуры с ирригатором. Его для профессиональных клиник можно приобрести на специализированном сайте: https://medtehnika-moskva.ru/irrigator-polosti-rta-waterpik.html, где представлены все актуальные подробности про медтехнику, а также есть возможность сделать заказ в режиме онлайн.

Почему важно диагностировать болезнь и с какими главными проблемами сталкиваются люди?

По результатам исследований основной проблемой появления болезней зубов является:

  • зубной камень;
  • наличие бактерий в полости рта;
  • присутствие продуктов их жизнедеятельности.

К каким особенностям важно присмотреться?

Все средства гигиены отвечают задачам борьбы с этими проблемами. Одно из средств такой борьбы — это ирригатор для зубов и десен.

Вопреки мнениям обывателей, ирригатор не может заменить регулярную чистку зубов. Он лишь завершает работу зубной щетки, проникая в самые отдаленные участки, куда не проникают щетинки. Ирригатор вымывает остатки налета и одновременно массирует десны.

Прекрасно работает ирригатор при ношении брекетов и др. Благодаря этому устройству можно производить чистку всех деталей системы, а также зубов в местах соприкосновения с брекетами.

Какими преимуществами обладает прибор?

Преимущества ирригатора:

  • удаляет зубной налет как с зубов, так и в промежутках между ними;
  • очищает, удаляя остатки пищи из карманов под деснами;
  • поддерживает гигиену ортодонтических конструкций и верхнего слоя зубов под ними;
  • мягкое очищение полости рта при чувствительности зубов и кровоточивости десен;
  • делает массаж десен, активизируя кровообращение, укрепляя десны и др.

На что следует обратить внимание в первую очередь?

При том, что ирригаторы выполняют одинаковую задачу, они отличаются по своему устройству, и их типы применяют в различных условиях. Отличаются типы ирригаторов по источникам потребляемой энергии. Одни работают от электрической сети, другим достаточно батареек, третьим нужен напор водопроводной воды, а четвертые работают на механике.

Главная задача всех ирригаторов — создание потока жидкости тонкой струей под давлением. Этот поток и очищает все поверхности во рту от налета. Функциональные составляющие одинаковы у любых моделей.

медтехника
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