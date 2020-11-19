Медтехника: для чего нужны ирригаторы и какие главные их функциональные особенности и характеристики?

Чтобы гигиена осуществлялась на высоком уровне, стоит иногда посещать врача и делать процедуры с ирригатором. Его для профессиональных клиник можно приобрести на специализированном сайте: https://medtehnika-moskva.ru/irrigator-polosti-rta-waterpik.html, где представлены все актуальные подробности про медтехнику, а также есть возможность сделать заказ в режиме онлайн.
Почему важно диагностировать болезнь и с какими главными проблемами сталкиваются люди?
По результатам исследований основной проблемой появления болезней зубов является:
- зубной камень;
- наличие бактерий в полости рта;
- присутствие продуктов их жизнедеятельности.
К каким особенностям важно присмотреться?
Все средства гигиены отвечают задачам борьбы с этими проблемами. Одно из средств такой борьбы — это ирригатор для зубов и десен.
Вопреки мнениям обывателей, ирригатор не может заменить регулярную чистку зубов. Он лишь завершает работу зубной щетки, проникая в самые отдаленные участки, куда не проникают щетинки. Ирригатор вымывает остатки налета и одновременно массирует десны.
Прекрасно работает ирригатор при ношении брекетов и др. Благодаря этому устройству можно производить чистку всех деталей системы, а также зубов в местах соприкосновения с брекетами.
Какими преимуществами обладает прибор?
Преимущества ирригатора:
- удаляет зубной налет как с зубов, так и в промежутках между ними;
- очищает, удаляя остатки пищи из карманов под деснами;
- поддерживает гигиену ортодонтических конструкций и верхнего слоя зубов под ними;
- мягкое очищение полости рта при чувствительности зубов и кровоточивости десен;
- делает массаж десен, активизируя кровообращение, укрепляя десны и др.
На что следует обратить внимание в первую очередь?
При том, что ирригаторы выполняют одинаковую задачу, они отличаются по своему устройству, и их типы применяют в различных условиях. Отличаются типы ирригаторов по источникам потребляемой энергии. Одни работают от электрической сети, другим достаточно батареек, третьим нужен напор водопроводной воды, а четвертые работают на механике.
Главная задача всех ирригаторов — создание потока жидкости тонкой струей под давлением. Этот поток и очищает все поверхности во рту от налета. Функциональные составляющие одинаковы у любых моделей.