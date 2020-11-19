Преимущества и особенности производства бумажных пакетов крафт и зачем они нужны вообще?

Бумажные пакеты из крафта не так давно вошли в жизнь людей на постсоветском пространстве.

Они активно набирают популярность благодаря качествам, которые выгодно отличают их от пакетов другого качества. Итак, сегодня чтобы заказать эту продукцию, стоит обратить внимание на специализированный сайт: https://europack.kiev.ua/, где бумажные пакеты крафт можно без проблем оформить в онлайн-режиме.

Какие именно преимущества следует учитывать в первую очередь?

Преимущества и особенности крафт пакетов:

Вопреки расхожему мнению, крафт пакеты более прочны в сравнении с полиэтиленовыми. Они выдерживают значительно больший вес благодаря высокой плотности. Прочность связана с особенностями технологического процесса производства и составом сырья. Такие пакеты выдерживают до 30 кг, если дно такого пакета укрепить несколькими слоями бумаги. Бумага, которая применяется для экологичных крафт пакетов — это вторичное сырье. Это обеспечивает низкую себестоимость их производства. Поэтому многие компании-производители стали переходить с выпуска полиэтиленовых мешков на бумажные пакеты. Экологичность и воздухопроницаемость материала обеспечивает воздухообмен для их содержимого. Продукты, которые хранятся в таком пакете, дольше сохраняют свои полезные свойства. Внешний облик таких пакетов также выгодно отличает их от всех остальных. Это более презентабельный упаковочный материал. К тому же он может быть украшен современным дизайном в том стиле, которого необходимо придерживаться для упаковки определенного товара. Такой пакет всегда гармонично вписывается в любые жизненные обстоятельства. Возможность скорректировать исходный цвет крафт-бумаги нужными оттенками. Можно выбрать совершенно любой цвет. Крафт пакеты великолепно держат форму. В большинстве своем такие пакеты с плоским дном, а значит, они абсолютно устойчивы.

Преимущества на этом не заканчиваются. Стоит добавить, что бумажные пакеты могут быть любой ширины, длины и высоты, разной плотности и др. Это — лучшее решение на сегодняшний день для оформления подарка и для любых других целей, когда нужна качественная упаковка.