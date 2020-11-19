Преимущества и особенности производства бумажных пакетов крафт и зачем они нужны вообще?

Они активно набирают популярность благодаря качествам, которые выгодно отличают их от пакетов другого качества. Итак, сегодня чтобы заказать эту продукцию, стоит обратить внимание на специализированный сайт: https://europack.kiev.ua/, где бумажные пакеты крафт можно без проблем оформить в онлайн-режиме.
Какие именно преимущества следует учитывать в первую очередь?
Преимущества и особенности крафт пакетов:
- Вопреки расхожему мнению, крафт пакеты более прочны в сравнении с полиэтиленовыми. Они выдерживают значительно больший вес благодаря высокой плотности. Прочность связана с особенностями технологического процесса производства и составом сырья. Такие пакеты выдерживают до 30 кг, если дно такого пакета укрепить несколькими слоями бумаги.
- Бумага, которая применяется для экологичных крафт пакетов — это вторичное сырье. Это обеспечивает низкую себестоимость их производства. Поэтому многие компании-производители стали переходить с выпуска полиэтиленовых мешков на бумажные пакеты.
- Экологичность и воздухопроницаемость материала обеспечивает воздухообмен для их содержимого. Продукты, которые хранятся в таком пакете, дольше сохраняют свои полезные свойства.
- Внешний облик таких пакетов также выгодно отличает их от всех остальных. Это более презентабельный упаковочный материал. К тому же он может быть украшен современным дизайном в том стиле, которого необходимо придерживаться для упаковки определенного товара. Такой пакет всегда гармонично вписывается в любые жизненные обстоятельства.
- Возможность скорректировать исходный цвет крафт-бумаги нужными оттенками. Можно выбрать совершенно любой цвет.
- Крафт пакеты великолепно держат форму. В большинстве своем такие пакеты с плоским дном, а значит, они абсолютно устойчивы.
Преимущества на этом не заканчиваются. Стоит добавить, что бумажные пакеты могут быть любой ширины, длины и высоты, разной плотности и др. Это — лучшее решение на сегодняшний день для оформления подарка и для любых других целей, когда нужна качественная упаковка.