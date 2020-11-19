Черная пятница 2020

Возможность сэкономить средства на покупках ценна в любое время, и особенно актуальна в 2020 году. Традиционно, максимальная экономия доступна в американском шопинге. В этой статье мы объясним на примерах, почему вам следует обратить внимание на распродажу в Америке, и как быстро доставить покупки в Россию в период глобального карантина.

История этой распродажи в Америке связана с двумя праздниками. В четвертый четверг ноября американцы отмечают День Благодарения, после которого магазины объявляют предрождественские скидки. Начало большого шопинга стартует в Черную пятницу. Изначально это был один день грандиозных скидок. Люди скапливались в очередях с ночи, а утром после открытия магазинов штурмовали прилавки. С развитием онлайн-шопинга правила стали проще, а совершать выгодные покупки в Америке можно из любой точки мира.

Почему американская распродажа выгодна россиянам?

Если отвечать на этот вопрос коротко, то Черная пятница в Америке — это скидки, которые применяют к ценам, изначально ниже российских. Покупать любые вещи в США выгоднее даже в обычные дни — в период распродаж разница становится особенно значимой. Теперь, благодаря Интернет-шопингу и мейл-форвардингу, россияне тоже могут воспользоваться преимуществами американской распродажи.

Ощутить разницу легче всего на примере топовой электроники. Например, ноутбук HP Spectre x360 с 15-дюймовым 4K тачскрином в России доступен за ₽137 000, а на сайте BestBuy в Черную пятницу эту модель можно приобрести за ₽85 200 ($1100). Аналогичная ситуация с одеждой, обувью, косметикой: вы можете рассчитывать на цены в 2—3 раза ниже, чем в российском ритейле.

Еще одно весомое достоинство Интернет-шопинга в США — гораздо более широкий ассортимент во всех категориях. Например, бренд Calvin Klein в Америке предлагает одежду в стиле смарт кэжьюал, а в российском ритейле выбор фактически ограничен спортивной линейкой Calvin Klein Jeans.

Недоступны в России и многие интересные товары в категории «Электроника и компьютеры». Например, BestBuy анонсировал продажу хромбука Lenovo за ₽13 900 ($179). За эти деньги вы получите Android-устройство топового производителя, оснащенное 11-дюймовым тачскрином, полноразмерной клавиатурой и аккумулятором, который выдержит 10 ч без подзарядки. Это отличное предложение и для дистанционной учебы, и даже для работы из дома.

Негласные правила Черной пятницы соблюдают все ритейлеры, поэтому при поиске выгодных предложений не нужно ограничиваться Амазоном. Вот лишь краткий список интернет-магазинов, которые следует посетить в период распродажи:

BestBuy и Newegg — для приобретения электроники;

Macy’s и JCPenney — для выбора одежды и обуви;

6pm — для поиска качественной обуви и сумок;

Target и Amazon — для всего.

Как доставить покупки из Америки?

По уровню удобства курьерская доставка товаров из США сравнима с доставкой из российских магазинов. Используя сервис Qwintry.com, вы всегда уверены, что одежда в посылке будет аккуратно сложена, а техника и косметика — надежно зафиксированы. При оформлении покупки в США вы указываете адрес американского сервиса, а в личном кабинете Qwintry — адрес в России. Специалисты мейл-форвардера могут самостоятельно приобрести нужные вам товары в США: вам необходимо только предоставить ссылки на американские магазины.

При пересылке заказов из США на окончательную цену покупок, безусловно, влияет стоимость доставки. Как вы уже могли догадаться, приобретение в США большого количества недорогих вещей или приобретение одного дорогого ноутбука / планшета / смартфона позволит сэкономить тысячи, десятки тысяч рублей даже с учетом стоимости пересылки. Именно по этой причине целесообразно совершать единоразовые покупки в Америке в Черную пятницу.